聽新聞
0:00 / 0:00
64公斤被車輾過竟「毫髮無傷」 胖汪保命關鍵曝光
「江湖在走，脂肪要有」！浙江杭州一隻胖嘟嘟的黃金獵犬日前躺在路中央，意外被汽車輾過，獲救後發現全身竟毫髮無傷，原來是渾厚脂肪救了牠一命。
快科技報導，杭州這隻黃金獵犬「圓圓」體重重達64公斤，是正常同品種的2倍以上。日前牠悠哉悠哉地躺在路中央休息，不料一輛轎車開車時沒注意盲區，右前輪不慎輾過牠身上。
附近鄰居聽到「圓圓」的哀嚎聲後，立刻衝上前合力抬起轎車，將 「圓圓」救出，主人並立即將「圓圓」送往寵物醫院檢查。結果醫生表示 ，「除了胖得快溢出秤了，其他指標都正常 」。
醫生指出，狗狗渾厚的脂肪層起了緩衝作用，「脂肪護體」讓牠免於內臟受創，不過過度肥胖本身就有健康風險，心臟病、關節炎、糖尿病都可能隨之而來，建議飼主幫狗狗減肥。
寵物醫院數據顯示，近三年寵物肥胖率上漲四成，許多主人誤認為 「多吃就是福」，卻忽視了科學餵養的重要性。
有大陸網友表示，第一次見到能把車給頂起來的狗；脂肪多果然抗衝擊、抗擠壓；還好是日系車，換成美系車，怕是狗狗不死也得脫層皮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言