64公斤被車輾過竟「毫髮無傷」 胖汪保命關鍵曝光

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
浙江杭州一隻胖嘟嘟的黃金獵犬日前躺在路中央，意外被汽車輾過，獲救後發現全身竟毫髮無傷，原來是渾厚脂肪救了牠一命。快科技
「江湖在走，脂肪要有」！浙江杭州一隻胖嘟嘟的黃金獵犬日前躺在路中央，意外被汽車輾過，獲救後發現全身竟毫髮無傷，原來是渾厚脂肪救了牠一命。

快科技報導，杭州這隻黃金獵犬「圓圓」體重重達64公斤，是正常同品種的2倍以上。日前牠悠哉悠哉地躺在路中央休息，不料一輛轎車開車時沒注意盲區，右前輪不慎輾過牠身上。

附近鄰居聽到「圓圓」的哀嚎聲後，立刻衝上前合力抬起轎車，將 「圓圓」救出，主人並立即將「圓圓」送往寵物醫院檢查。結果醫生表示 ，「除了胖得快溢出秤了，其他指標都正常 」。

醫生指出，狗狗渾厚的脂肪層起了緩衝作用，「脂肪護體」讓牠免於內臟受創，不過過度肥胖本身就有健康風險，心臟病、關節炎、糖尿病都可能隨之而來，建議飼主幫狗狗減肥。

寵物醫院數據顯示，近三年寵物肥胖率上漲四成，許多主人誤認為 「多吃就是福」，卻忽視了科學餵養的重要性。

有大陸網友表示，第一次見到能把車給頂起來的狗；脂肪多果然抗衝擊、抗擠壓；還好是日系車，換成美系車，怕是狗狗不死也得脫層皮。

買竹籤送肉？港女外送點600元串燒 網怒斥「像吃剩的」

餐廳的食物質素十分重要。一位港女利用外送平台，點了觀塘一家串燒店價值港幣154元(約台幣601元)的串燒套餐，指其中10串里肌肉串燒，份量少得可憐，令她大喊「被騙了」。有網友形容「好像是吃剩的，還黏在

夜雨夾寒風…泰山遊客困山頂公廁過夜 景區飯店推99元人民幣「坐席」避寒

10月1日夜間到10月2日白天，中國大陸泰山景區降起小雨並伴有大風、夜間溫度很低，大量登山的遊客滯留山上，在公共廁所或收費餐廳躲雨過夜。

十一「假裝旅遊」生意經：110元人民幣代發朋友圈、500元定製頭等艙圖

十一中秋長假（10月1日至8日）各地遊客人數大增，昨有2.89億人次出行，多個熱門景區相繼宣布後續幾天的門票售罄。同時，...

要開去哪裡？小米SU7竟「自己開走」 嚇壞車主

小米電動車再傳爭議，繼今年3月一輛小米SU7在高速公路自撞燒死3名女大學生的意外後，近日一輛同款車輛突然在毫無操作下自行...

僅需34元！大陸興起「假旅行」代拍 頭等艙打卡圖熱賣

大陸「十一」長假旅遊市場火熱之際，一門「假裝旅行」的生意同樣迎來高峰。陸媒報道披露，不少商家推出代發朋友圈、代拍旅遊實況圖等服務，讓消費者只需花費最低8元（人民幣，約台幣34元），就能買到一張頭等艙實景照片，在社群平台上營造出「高級旅行」的假象。

