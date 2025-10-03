快訊

滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑氣爆噴飛民眾 現場多人受傷

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

買竹籤送肉？港女外送點600元串燒 網怒斥「像吃剩的」

香港01／ 撰文／ 喬納森
網友在Threads上發照片抱怨「上當」，不滿其中的串燒份量過少。（Threads@jojoma12367圖片）
網友在Threads上發照片抱怨「上當」，不滿其中的串燒份量過少。（Threads@jojoma12367圖片）

餐廳的食物質素十分重要。一位港女利用外送平台，點了觀塘一家串燒店價值港幣154元(約台幣601元)的串燒套餐，指其中10串里肌肉串燒，份量少得可憐，令她大喊「被騙了」。有網友形容「好像是吃剩的，還黏在竹籤上」、「買竹籤送肉」、「在大陸吃都沒有這麼差，笑死」。

有港女在Threads上發照片抱怨「上當」，單據顯示原PO購買了港幣約154元的套餐，包含排骨半斤及10串里肌肉，以及汽水飲品等，而照片可見，10串里肌肉串燒只見竹籤上沾有少量肉，「這樣都能放下去真的是很考功夫，而且不好吃」，氣得在網路上公開審問。

網友認為離譜嘲笑：買竹籤送肉

貼文引來不少網友留言，也認為十分離譜，「買籤送肉」、「不是店家串，是預製菜品，享受預製人生」、「是肉末，不是肉粒」、「最恐怖的是不知道什麼肉，你自己看成分表或許是老鼠肉」、「完全就是大陸假肉串燒，賣香港價錢，這店家也夠厲害」、「一看100港幣10串還算划算，一上桌就想放火燒店」。

網友都罵：10串都不知道有沒有香港的一串

也有網友在大陸吃過同樣的串燒，「有一次朋友帶我去大陸吃，不知道在搞什麼，串燒的肉都是這樣，吃著吃著不知道是什麼肉，每樣都帶五香粉味，10串都不知道有沒有香港的一串，算下來還比香港貴，朋友還說很好吃很划算。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

文章授權轉載自《香港01》

香港 外送平台 烤肉

