夜雨夾寒風…泰山遊客困山頂公廁過夜 景區飯店推99元人民幣「坐席」避寒

10月1日夜間到10月2日白天，中國大陸泰山景區降起小雨並伴有大風、夜間溫度很低，大量登山的遊客滯留山上，在公共廁所或收費餐廳躲雨過夜。

周四（10月2日），泰山景區工作人員稱，國慶假期，爬泰山的人流量很大，景區從10月1日夜間到2日白天一直在下雨，建議遊客選擇晴朗天氣來此遊玩。登山時遇到下雨，可以就近選擇室內場所避雨。

據一名登泰山的遊客說，山上可以躲雨的地方不多，廁所中擠滿了人，很多遊客都淋濕了，景區工作人員也開放了山上碧霞祠等室內場所給遊客避雨，但因其空間有限並不能容納太多人。也有很多人選擇了連夜下山。

該遊客續指，「山上的酒店價格普遍較高，普通的房間都在千元(人民幣)以上，而且大部分都訂滿了，不少飯店和餐廳也提供了座椅供遊客過夜躲雨，但需繳納每人人民幣60元(約新台幣256元)的過夜費。」

泰山山頂附近一間餐廳表示，「在大廳過夜，每人收費人民幣80到100元(約新台幣341到427元)。」此外，網路上消費平台顯示，泰山山頂附近一間飯店在國慶假期提供假日坐席，每人人民幣99元(約新台幣422元)，可享山頂過夜、一桶泡面、熱水無限暢飲、手機充電和無線網路等服務。

據了解，10月1日夜間到10月2日白天，泰山突遭降雨加6級陣風，山頂氣溫驟降至接近0℃。儘管氣象局提前48小時發布預警，但遊客量仍達峰值。索道因大風停運，遊客被迫徒步下山，濕滑山路增加安全風險。

延伸閱讀：

大陸停車場停車5小時 竟要付2147萬人民幣停車費？員工這樣回應

貴州漂流景區塞爆 無接駁車致大量遊客滯留至凌晨高喊「退票」

文章授權轉載自《香港01》