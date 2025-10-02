要開去哪裡？小米SU7竟「自己開走」 嚇壞車主

小米電動車再傳爭議，繼今年3月一輛小米SU7在高速公路自撞燒死3名女大學生的意外後，近日一輛同款車輛突然在毫無操作下自行啟動開走，客服人員卻認為可能是誤觸手機所致，讓車主無法接受。

新快報報導，山東威海1名車主9月30日上網公布事發監視器畫面，表示當時自己和妻子正在室內整理地上的貨物，停在門口的藍色車子突然發出「滴滴」聲，接著自行啟動開走。女子轉頭一看立刻嚇得尖叫，男子則趕忙追出去。

事後車主聯繫小米汽車的客服，客服卻回覆「可能是誤觸手機」，進而啟動汽車。但車主強調，當下雙方都沒操作手機，只好在網路曝光此事。

消息曝光後引發熱烈討論，大陸網友紛紛在微博留言質疑：「就算是誤觸，也不應該自己開走，這是設計缺陷，嚴重的安全隱患」、「自動召回先於自動駕駛實現」、「如果不是有監控，根本說不清楚」。

大陸國家市場監管總局9月19日公告，小米汽車自即日起召回2024年2月6日至2025年8月30日間生產的部分SU7標準版電動車，共11萬6,887輛。官方指出，車輛在啟用L2高速領航輔助駕駛時，對極端特殊場景的識別與處理不足，恐導致碰撞風險升高。