聽新聞
0:00 / 0:00
大陸四川中學「8人宿舍住9男」1人輪流與室友同睡…官方介入
近日，中國四川涼山州西昌市一所公辦學校—西昌月城學校因宿舍床位緊張問題引發關注。網友反映，該校七年級男生宿舍原本設計為8人一間，卻實際入住9人，多出的一人需輪流與他人共睡1.1公尺寬的床鋪。學生體型差異導致合睡影響休息，家長希望問題能得到妥善解決。
據網友提供的班級群聊天截圖，負責老師在群內表示，七年級男生宿舍床位不足，學校為班級分配了4間宿舍，每間8個床位，其中3間實際住進9人。老師稱，學生自願輪流搭鋪合住，目前安排為每周每2人輪流合睡，以觀察是否適應。
老師強調，床位緊張是客觀現實，輪流合睡是確保所有想住校學生都能入住的「最公平」做法。家長若不同意，可申請不住校。學校正在統計住校人數，進一步處理此事。此外，有網友反映該校初一年級存在分重點班的情況。
9月29日，陸媒記者多次致電西昌月城學校，均未獲接通。隨後，西昌市教育和體育局工作人員表示對此事不瞭解，需進一步向相關人員核實。
據悉，9月22日，涼山州人民政府辦公室曾回應網友投訴，稱承辦單位正在處理。9月29日，該辦公室工作人員表示，將向學校了解投訴處理進展，並及時回覆。
延伸閱讀：
湖南學校將公廁改成20人宿舍？ 4踎廁半開放 學生直呼氣味難聞
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言