大陸四川中學「8人宿舍住9男」1人輪流與室友同睡…官方介入

香港01／ 撰文：陳進安
該校七年級男生宿舍原本設計為8人一間，卻實際入住9人。（瀟湘晨報）
該校七年級男生宿舍原本設計為8人一間，卻實際入住9人。（瀟湘晨報）

近日，中國四川涼山州西昌市一所公辦學校—西昌月城學校因宿舍床位緊張問題引發關注。網友反映，該校七年級男生宿舍原本設計為8人一間，卻實際入住9人，多出的一人需輪流與他人共睡1.1公尺寬的床鋪。學生體型差異導致合睡影響休息，家長希望問題能得到妥善解決。

據網友提供的班級群聊天截圖，負責老師在群內表示，七年級男生宿舍床位不足，學校為班級分配了4間宿舍，每間8個床位，其中3間實際住進9人。老師稱，學生自願輪流搭鋪合住，目前安排為每周每2人輪流合睡，以觀察是否適應。

老師強調，床位緊張是客觀現實，輪流合睡是確保所有想住校學生都能入住的「最公平」做法。家長若不同意，可申請不住校。學校正在統計住校人數，進一步處理此事。此外，有網友反映該校初一年級存在分重點班的情況。

9月29日，陸媒記者多次致電西昌月城學校，均未獲接通。隨後，西昌市教育和體育局工作人員表示對此事不瞭解，需進一步向相關人員核實。

據悉，9月22日，涼山州人民政府辦公室曾回應網友投訴，稱承辦單位正在處理。9月29日，該辦公室工作人員表示，將向學校了解投訴處理進展，並及時回覆。

文章授權轉載自《香港01》

宿舍

相關新聞

