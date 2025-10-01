快訊

大陸天下第一爛尾樓變身酒店十一國慶爆滿 工作人員：行政套房都有人訂

香港01／ 撰文：許祺安
大陸貴州獨山縣曾被視為「天下第一爛尾樓」的地標建築已轉型為酒店。（紅星新聞）
中國大陸今年十一國慶假期，出行旅遊火爆。前不久引發關注的大陸貴州獨山縣「天下第一水司樓」變身的豪華酒店，也迎來正式營業後的首個國慶長假。陸媒報導，國慶期間該酒店的最低價為400元（人民幣，下同。約新台幣1600元），而行政雙床房的價格為每晚2800元（約新台幣11200元），行政豪華套房的價格為3809元（約新台幣17236元）。有入住過的網友點評認為酒店環境不錯，也有網友認為飯又貴又難吃。

10月1日，該酒店工作人員透露，10月3日滿房狀態，就連3688元（約新台幣14752元）的行政豪華套房也被訂了。

酒店線上價格表上顯示，從1日至8日，該酒店不同房型價格從300元（約新台幣1200元）至1130元（約新台幣4520元）不等，3日除2339元（約新台幣9356元）的行政雙床套房和3303元（約新台幣13212元）行政豪華套房以外，只剩下1130元（約新台幣4520元）的商務大床套房，最低入住價格為8日，當天標準大床房價格為300元（約新台幣1200元）。

酒店工作人員也告訴記者，實際上該酒店10月3日已經滿房，包括3688元（約新台幣14752元）的行政豪華套房也被訂了，行政雙床套房則在5日無房，如果旅客想在長假期間一直入住該酒店，建議分開購買。

「天下第一水司樓」曾經是獨山縣的標誌性建築，也是當地盲目舉債近2億元（約新台幣近8億元）打造的形象工程、政績工程。公開報道顯示，2016年9月，水司樓開工興建，總建築面積6萬平方公尺，樓高99.9公尺，進深240公尺，共24層大型全木質框架榫卯結構建築，按照水族人依山傍水而居的傳統習俗修建，運用許多水族文化圖騰，因此被稱為「天下第一水司樓」。

該項目爛尾至2024年。當年，擁有多個酒店品牌的格美集團接手該項目後打造了紫林山豪利維拉酒店。

今年5月，紫林山豪利維拉酒店正式運營。酒店微信公眾號上顯示，紫林山豪利維拉酒店是由格美集團於2025年在貴州省黔南州打造的五鑽商旅度假酒店，集酒店住宿、餐飲、會務、休閒娛樂、康養於一體，是獨山縣唯一一家圍繞「生態康養度假」為主題的酒店。酒店建築面積7萬平方公尺，進深240公尺，建築高度99.9公尺，總層數24層，酒店精心打造了365間客房。

大陸深圳最矚目爛尾樓…世茂深港中心迎轉機 政府擬68億｢收地化險｣

雲南發現極罕見「恐龍血」 醫生提醒這類人不可亂輸ABO型血

文章授權轉載自《香港01》

大陸廣東兩「世仇村」迎世紀大和解 清末因搶水發生械鬥百年互不往來

中國大陸廣東汕頭市仙門城社區、深溪社區，清末因搶水發生械鬥，造成傷亡，此後百年互不往來。在多方協同的持續努力下，兩個社區迎來「世紀大和解」，近日更舉辦互訪聯誼活動。

大陸湖北女子過度醫美臉部饅化成面具人 醫生：國家禁止注射生長因子

女為悅己者容，近年不少愛美的女士都會選擇做醫美來改善肌膚狀況，但坊間的醫美項目繁多，一不小心做錯險致毀容。

大陸順德發現首宗極稀有「鑽石血」 比「熊貓血」罕見百倍

大陸佛山市順德區中心血站檢驗科近日篩查出一例稀有血型Jk(a-b-)——稀有度超過「熊貓血」百倍的「鑽石血」。

大陸深圳6旬女腰痛逾半年...躺下如「上刑」 沖涼意外跌出「炸彈」

大陸深圳一名年近6旬的女子，連續7、8個月遭受腰痛折磨，她直言「每晚躺下就像躺在釘板上」，原以為是腎結石或腰椎間盤突出，直至沖涼時跌倒，才意外「跌」出藏在她脊柱中的「炸彈」。

獨門口味？ 山東推出「蟋蟀月餅」嘗過的人心情複雜

隨著中秋節腳步逼近，市面上漸漸出現各種口味的月餅，除了傳統的蓮蓉、五仁、豆沙、奶黃口味，不少商家也紛紛推出獨門口味月餅搶...

