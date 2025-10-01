快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸順德發現首宗極稀有「鑽石血」 比「熊貓血」罕見百倍

香港01／ 撰文：林芷瑩
順德區中心血站檢驗科篩查出一例稀有血型Jk(a-b-)。（順德區中心血站）
順德區中心血站檢驗科篩查出一例稀有血型Jk(a-b-)。（順德區中心血站）

大陸佛山市順德區中心血站檢驗科近日篩查出一例稀有血型Jk(a-b-)——稀有度超過「熊貓血」百倍的「鑽石血」。

《廣州日報》報導，鑽石血 Jk(a-b-)在中國人群中的概率僅為0.002%-0.02%，稀有度比大眾熟知的「熊貓血」（0.2%-0.5%）超百倍。順德區中心血站方面表示，「鑽石血」供血者的納入，不僅填補了順德該類稀有血型篩查的空白，更為本地及周邊地區的精準輸血提供關鍵儲備。

順德區中心血站工作人員介紹，除了大眾熟知的「ABO」血型，人類已發現43個獨立的血型系統。而此次檢出的鑽石血屬於Kidd血型系統的一種。

Jk(a-b-)血型的形成源於人體18號染色體上的SLC14A1基因發生突變，導致紅細胞表面徹底缺失Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3抗原，就像一張「缺少特定標識」的特殊通行證，基因型也因此發生改變——這正是「鑽石血」與普通血型最核心的區別。

工作人員表示，鑑於「鑽石血」的稀有性，匹配血液的尋找難度極大，對產生抗Jk3抗體的患者，需要輸注同血型的血液。因此，這是順德區中心血站將該血型納入本地及廣東省稀有血型庫的重要原因。

本次篩查出的鑽石血是順德區中心血站自2024年開展尿素溶血試驗篩查Jk(a-b-)稀有血型以來的首例發現，此前順德本地從未有過該血型記錄。

延伸閱讀：

雲南發現極罕見「恐龍血」 醫生提醒這類人不可亂輸ABO型血

浙江罕見發現「恐龍血」 較「熊貓血」稀有　癌患者靠冰封血獲救

文章授權轉載自香港01》

鑽石 香港 血型

相關新聞

大陸湖北女子過度醫美臉部饅化成面具人 醫生：國家禁止注射生長因子

女為悅己者容，近年不少愛美的女士都會選擇做醫美來改善肌膚狀況，但坊間的醫美項目繁多，一不小心做錯險致毀容。

大陸順德發現首宗極稀有「鑽石血」 比「熊貓血」罕見百倍

大陸佛山市順德區中心血站檢驗科近日篩查出一例稀有血型Jk(a-b-)——稀有度超過「熊貓血」百倍的「鑽石血」。

大陸深圳6旬女腰痛逾半年...躺下如「上刑」 沖涼意外跌出「炸彈」

大陸深圳一名年近6旬的女子，連續7、8個月遭受腰痛折磨，她直言「每晚躺下就像躺在釘板上」，原以為是腎結石或腰椎間盤突出，直至沖涼時跌倒，才意外「跌」出藏在她脊柱中的「炸彈」。

獨門口味？ 山東推出「蟋蟀月餅」嘗過的人心情複雜

隨著中秋節腳步逼近，市面上漸漸出現各種口味的月餅，除了傳統的蓮蓉、五仁、豆沙、奶黃口味，不少商家也紛紛推出獨門口味月餅搶...

中秋將至「4200元天價月餅」消失？陸官媒：糾治「四風」有成

又一年中秋節即將到來，節令食品月餅也進入銷售旺季。如今無論線上平台或線下商超，價格動輒千元人民幣（約新台幣4,200元）...

大陸以腐乳、老醋、蟋蟀作餡料製成月餅？ 網民：蟑螂月餅不遠了

中秋節臨近，不少人家中已經準備好月餅，除了傳統的雙黃蓮蓉月餅、五仁月餅，也有年輕人愛吃的奶黃月餅、冰皮月餅等。不過，大陸不少商家都各自推出了不同獨特口味的月餅，例如豆角肉餡、胡辣湯、老陳醋等，更有商家用昆蟲製成月餅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。