大陸深圳6旬女腰痛逾半年...躺下如「上刑」 沖涼意外跌出「炸彈」

大陸深圳一名年近6旬的女子，連續7、8個月遭受腰痛折磨，她直言「每晚躺下就像躺在釘板上」，原以為是腎結石或腰椎間盤突出，直至沖涼時跌倒，才意外「跌」出藏在她脊柱中的「炸彈」。

據《深圳晚報》報導，7、8個月前，年近6旬的許紅腰部開始隱隱作痛，咳嗽、扭動都會加劇，晚上躺下更像針扎般難忍，但一直默默忍受。直至9月初，她在沖涼時不慎跌倒，劇痛讓她無法起身。

被緊急送往醫院後，醫生發現許紅第11節胸椎椎管內藏了一個2.5厘米大小的腫瘤。腫瘤已佔據了椎管內大部分空間，脊髓神經被壓得幾乎無處可躲。

醫生介紹，脊柱結構複雜、寬度僅如手指，，脊柱其中的神經由一層薄如蛋膜的「硬膜囊」保護，神經一旦受損，患者就可能出現行走障礙，甚至大小便失禁。

最終，醫生通過顯微鏡切掉了許紅脊柱中的腫瘤。許紅的腰痛症狀亦隨之消失。術後病理證實，這是一個良性腫瘤。

那麼，應該如何區分疼痛是由於常見的椎間盤突出，還是危險的脊柱腫瘤引起？ 專家指出，前者往往表現為「動輒痛，靜則緩」，白天活動時加劇，休息或平躺後緩解。而後者相反，最典型的是夜間安靜時疼痛更明顯，甚至讓人睡夢中痛醒，起身走動反而緩解。

專家續指，許多脊柱腫瘤初期易被誤診，因此若按椎間盤突出治療2周以上仍無效，應提高警惕，進一步排查。

文章授權轉載自《香港01》