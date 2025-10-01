中秋將至「4200元天價月餅」消失？陸官媒：糾治「四風」有成

又一年中秋節即將到來，節令食品月餅也進入銷售旺季。如今無論線上平台或線下商超，價格動輒千元人民幣（約新台幣4,200元）起跳的豪華天價月餅，已經難覓蹤影。

據上觀新聞署名文章指，天價月餅消失是好事。因為日前大陸中央紀委辦公廳印發通知，要求嚴格落實「中央八項規定」、從嚴糾治「四風」，明確「要緊盯節日期間易發多發問題，堅決糾治違規收送月餅、蟹卡蟹券、菸酒茶等禮品和禮金」等問題。從狠剎「舌尖上的浪費」到每逢假日強化監督約束，中央八項規定精神持續貫徹落實，優良黨風正帶動社風民風不斷向上向善。

該文評論，天價月餅消失的直接原因就是「不好吃」。經過千百年傳承發展，中秋時節吃月餅成了民俗傳統，作為節令食品的月餅，也形成了不同類別和相對固定的工藝和風味。然而曾幾何時，各種稀奇古怪的餡料紛紛被塞入月餅，「魚翅、鮑魚、燕窩、松露等材質價格昂貴卻未必適合，不求好吃，但求顯貴。」

文章直指，「天價月餅」本來就不是用來吃的。這些月餅之所以誕生，很大程度是送禮之用，發展到後來更偏門成公款消費和「雅賄」的重要道具，因此價格愈高，愈顯得有「誠意」，「包裝一定要奢華隆重，用料一定要昂貴珍稀，以價格區別於市場上普通食品。」

文章點出，為了讓這些「雅賄」增加「實用價值」，這些天價月餅往往還會附上名酒好茶，甚至代金券、黃金飾品等各種其它商品。「至於好不好吃，完全不重要。事實上，許多收受者壓根不會吃這些月餅」，文章形容，「天價月餅」成了現代版的「買櫝還珠」。

文章提到，因為是畸形需求的產物，大陸官方對天價月餅的打擊從未斷過。從強制為月餅外包裝「瘦身」，到規範月餅禮盒內容物，一項項具體規範標準公布以遏制天價月餅。

依照時序回顧，2012年大陸中央政府提出「八項規定」後，大力整治「四風」，嚴管天價月餅的「需求端」，對天價月餅「釜底抽薪」；2013年中秋節前夕，公款購買月餅的禁令發出；此後每一年，公款送月餅等「四風」問題的查處和通報曝光力度不斷加大；2023年，為防止「四風」問題不斷花樣翻新，相關部門要求對隱藏在高檔酒、「天價茶」、「天價煙」、高價月餅等背後的享樂奢靡問題。

2024年的1份報告顯示，月餅過度包裝的問題得到遏制，500元人民幣（約新台幣2,140元）以上的月餅禮盒已基本退出常規市場。但今年節前，大陸的中紀委再次強調「要緊盯節日期間易發多發問題，堅決糾治違規收送月餅、蟹卡蟹券、菸酒茶等禮品和禮金」等問題，文章最後稱，樂見天價月餅這樣違反「八項規定」精神、違反市場規律的商品消失。