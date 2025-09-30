大陸以腐乳、老醋、蟋蟀作餡料製成月餅？ 網民：蟑螂月餅不遠了

中秋節臨近，不少人家中已經準備好月餅，除了傳統的雙黃蓮蓉月餅、五仁月餅，也有年輕人愛吃的奶黃月餅、冰皮月餅等。不過，大陸不少商家都各自推出了不同獨特口味的月餅，例如豆角肉餡、胡辣湯、老陳醋等，更有商家用昆蟲製成月餅。

山東廣播電視台《閃電新聞》報道，山東臨沂郯城有食品企業推出蟋蟀月餅，將人工養殖的蟋蟀洗乾淨後烘乾磨成粉，再混合五仁、黑芝麻等做成餡料，製成月餅。

除了蟋蟀月餅，山東人還將豆橛子（豆角）做成月餅。青島有月餅生產企業推出新品豆角肉餡月餅，有人測評後表示「有嚼頭！吃出了南方鹹糭子味道」。

山西太原市有月餅生產工坊推出特色老醋月餅，在糖漿為主的餡料中加入老陳醋，既保留空心月餅的口感，又增添了陳醋的風味。

此外，還有陜西的油潑辣子、葫蘆雞月餅，河南的胡辣湯月餅，長沙的小龍蝦月餅，四川的冷吃兔、燈影牛肉月餅，還有腐乳月餅，中藥養生月餅，臭豆腐月餅等等。

網民看法： 白切雞，燒鵝，魚生口味的月餅安排一下。 有沒有酸菜魚月餅，或者梅菜扣肉月餅。 蟑螂月餅不遠了！ 我吃過廣西朋友帶的螺螄粉月餅，一言難盡啊。 奇葩口味月餅和粽子每年都推陳出新，創新是好事情但也不能太奇葩吧！我們的廣式月餅也要結合本省特產來一些創新才行，建議月餅廠家明年出些荔枝、楊桃、龍眼、黃皮、遲菜心月餅吧！白切雞、海鮮月餅也要安排上！

延伸閱讀：

謊稱月餅暗藏「塑料片」 上海男敲詐10家酒店近5萬元被拘

大陸興起「萬物皆可壓成月餅」 漢堡包搖身一變成中秋風格

文章授權轉載自《香港01》