師生戀？學生經停車場 驚見女老師與學長在車內激吻：吻到超忘我

難道是師生戀？一名學生在網路上發文表示，自己日前打完球、比較晚離開學校，經過附近社區的停車場時，意外撞見學校籃球隊的學長，竟然在車裡和一名英文女老師激烈接吻，讓他嚇了一跳，只能裝作沒看到、快步離開現場。

這名學生透露，女老師平常在學校裡上課很嚴格，結果當天竟然整個人掛在學長脖子上狂親，「親到整個超投入」，他也坦言，平常根本看不出兩人有任何交集。貼文曝光後，有不少網友表示見怪不怪，直言「師生戀很常見」，還有人笑說樓主太快閃，沒拍照留證據真可惜。

學生晚離校 意外在社區停車場目擊激情一幕

這名學生在臉書粉專「名校Secrets 2.0」匿名投稿，表示自己那天放學後留在校內打球，所以離開得比較晚。結果經過附近社區的停車場時，看到一台白色轎車，車內有一對男女看起來非常親密，定睛一看，居然是學校的女英文老師和籃球隊的學長，當時兩人在駕駛座旁當場激吻，還吻到整個忘我。

嚴肅英文女老師上演「大反差」 一旁學生急忙閃人

原PO表示，當下整個畫面就像偶像劇一樣，女老師還用手勾著學長的脖子在接吻，感覺超投入。由於他擔心惹禍上身，只能假裝沒看到，快步走開，「但眼角餘光還是看到他們的側臉，真的很投入。」

他進一步補充，這位英文老師在學校一向以嚴肅聞名，平常學生上課只要多講幾句話就會被罵，但她在車上的模樣和課堂上判若兩人，反差超大。而學長是校籃球隊長，過去兩人也沒什麼交集，沒想到私底下竟然發展到這麼火熱的地步。

網友笑翻：老師快退休了還戀愛ing？

貼文曝光後，引發熱議。有網友表示，師生戀真的不稀奇，「我們以前也看過中文老師牽男學生一起走進教室」、「有啦有啦，只是沒人爆出來」。不過也有人提醒不要想太多，「每次大家都在腦補是18歲男學生跟年輕實習老師，搞不好是男老師跟女學生」、「還有人說那個女老師快退休了耶，可能最後一段戀情吧」、「最快換iPhone 17的方法就是這樣？」

更有網友笑稱：「所以你確定那不是男老師嗎？」還有人開玩笑說：「這劇情很有畫面感耶，下一集是不是要在學校被叫去輔導室？」

網友嫌爆料沒誠意：至少拍個照片吧

不過，也有部分網友對原PO感到失望，表示他太快離開現場了，「你至少拍個上半身照片吧」、「沒圖你說老師裸跑我都信啊」，甚至懷疑整件事根本是編的，「文筆不錯啦，但感覺像小說」、「現在香港學生都這麼有創作力喔？」

延伸閱讀：

港人遊日本搭地鐵聊天播片！大叔叫quiet 港爸1句反擊斥：冇禮貌

打風！鄰居養狗婆婆請港男食飯 這餸菜賣相笑翻網民：色澤唔健康

文章授權轉載自《香港01》