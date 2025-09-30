阿伯在港快餐店發飆影片瘋傳！狂罵「我又沒要買」 店員高EQ應對

最近香港瘋傳一段「阿伯大鬧大家樂」的影片，據稱是一位阿伯在葵芳新都會廣場的大家樂分店情緒失控，對著收銀員大聲咆哮，甚至和其他顧客對罵，口出穢言，還妨礙後面排隊的客人，怒喊：「是X怎樣啦，我就不能鬧妳一下喔？」、「我又沒要買！」、「我就鬧大家樂啊，我怕什麼X啦！」影片最後，店經理用超高情商化解衝突，讓阿伯冷靜下來，重新點餐買單。

影片一出，引起大量網友熱議，不少人批評阿伯太誇張，「真的X有夠莫名其妙」、「這種老人最愛去連鎖店鬧事，因為人家不會反擊」。也有不少網友稱讚經理處理得當，「經理真的情緒控管超強」。

「顧客永遠是對的？」這段影片在香港的YouTube、Threads上被瘋傳，影片中一名阿伯在葵芳新都會廣場的大家樂分店飆罵店員，還和其他食客互罵，導致現場排隊人潮被拖延。

阿伯飆罵大家樂店員：我就不能鬧你一下喔？

影片約一分鐘，可看到阿伯站在收銀台前，收銀台內有一位女店員和一名經理，阿伯對著女店員怒吼：「是X怎樣啦，我就不能鬧妳一下喔？」有顧客看不下去，大聲制止說：「後面有人在排隊耶，你在擋路知道嗎？」阿伯立刻回嗆：「擋什麼人啊？她那麼X兇，我就要X她啊，你X給我閃遠一點啦！」還不斷重複：「我不買啦！我不買不行喔？」旁邊有女聲淡淡回一句：「不買就不買啊。」

髒話連發 還嗆其他食客

畫面一轉，阿伯仍情緒激動，繼續對其他顧客怒罵：「你要走就走啦，X的，你是來整我的是不是？我被X完我當然火大啦，XXX！」有人在旁邊開玩笑說要報警，阿伯回應：「報警？不用啦，她又沒騙我錢。」還叫囂：「我就要鬧大家樂，我到底怕什麼X啦！」

經理高情商化解衝突

影片最後，經理平靜地說：「你的卡感應不到耶」。阿伯回應：「那就取消重刷啦」。經理態度冷靜地協助他操作，阿伯也漸漸冷靜下來，最後重新下單結帳，現場氣氛終於緩和。

網友一面倒砲轟阿伯 經理處理獲好評

不少網友看完影片後砲聲隆隆，直批阿伯失控又不理性：「真的X莫名其妙」、「這些老人就愛去連鎖店鬧事，知道人家不會兇回來」、「這種人絕對不敢去九記或澳牛鬧，怕被趕出去」、「吃個大家樂也能搞這麼大聲」、「不是說不買？結果還是買，神經病」。

但也有許多網友替經理大力讚聲：「經理真的EQ超高」、「在香港做服務業真的要有超人EQ」。也有人提醒大家不要「跟風罵人」，表示：「整段影片沒前沒後，一定是阿伯的錯嗎？」

