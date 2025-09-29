快訊

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

延安烤肉店爆「陰陽菜單」 外地人比本地人貴逾250元

香港01／ 撰文：許祺安
「陰陽菜單」示意圖。（遵義市新聞傳媒中心）
「陰陽菜單」示意圖。（遵義市新聞傳媒中心）

陝西延安一家烤肉店近日被揭發使用「陰陽菜單」，專門針對外地客人加價，與本地人相比，一頓飯的價格竟相差59元（人民幣，下同，約252元新台幣）。

據《南方都市報》報道，一名大陸網民在社群平台發布影片稱，延安寶塔區浪子烤肉店對不同口音的客人使用不同菜單。「烤麵皮差7塊、烤鍋巴差11塊、羊雜差10塊……一共差了59塊錢。」影片中，店家還辯稱「其他人都是我們這兒的老顧客，有時候會給他們打點折」。

延安市寶塔區市場監督管理局9月27日發布通報指出，經查該店在消費者不知情情況下，對相同菜品設置不同價格，涉嫌違反相關法律法規，侵犯消費者合法權益。目前該店已停業整頓，並被責令立即整改，依法立案，列為重點監管對象。

類似事件並非首次發生。陸媒《九派新聞》今年8月報道，內蒙古呼倫貝爾海拉爾區一家火鍋店也被爆出存在「缺斤少兩」及「陰陽菜單」問題。當時，一名網民與本地朋友分桌就餐，發現招牌羊圍脖外地遊客價格為298元（約1273元新台幣），本地人價格僅198元（約846元新台幣），相差達100元。該網民還對標註三斤二兩的羊圍脖進行稱重，結果只有兩斤四兩。

交涉過程中，店主承認存在「當地價」，並透露該店與旅行社合作，遊客就餐費用由旅行社免單。該名網民最終要求「退一賠三」，並將相關款項捐作公益。

延伸閱讀：

離家多月疑被騙至柬埔寨　15歲仔求救：一輩子都不想來這鬼地方了

謊稱月餅暗藏「塑料片」　上海男敲詐10家酒店近5萬元被拘

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

延安烤肉店爆「陰陽菜單」 外地人比本地人貴逾250元

陝西延安一家烤肉店近日被揭發使用「陰陽菜單」，專門針對外地客人加價，與本地人相比，一頓飯的價格竟相差59元（人民幣，下同，約252元新台幣）。

吃到飽餐廳偷外帶海鮮、肥牛被揪出 港男影片瘋傳遭公審

吃到飽自助火鍋通常有時限，並規定食客不得將食材及飲品帶離餐廳。不過，香港荃灣廣場某火鍋店27日發生一起食客「又吃又拿」事...

江西網紅「雞排哥」控場力強 「6元雞排講出了6億計畫氣魄」

9月28日，「雞排哥」李俊永在江西景德鎮文旅推廣座談會上發言，「馬上就是十一了，我們工作的重心，嚴格把控食品的安全，把控...

收到9千萬元天價停車費通知 四川遊客震驚：不敢取車

9月28日上午，有四川遊客發影片稱，在眉山市洪雅縣瓦屋山景區遭遇21474836.47元人民幣（約合新台幣90194萬元...

太累休息也不行？廣州店長因「閉眼2秒」被開除 法院判賠

大陸廣州一名零售公司余姓店長，因在櫃台閉眼休息2秒及曾短暫關店上廁所，被公司以「工作失職」為由解除勞動合同。他不服認定公司違法解雇，提告要求賠償。廣州法院審理後認為，公司未保障勞工合理休息，解雇缺乏依據，判決公司應支付賠償金。

喝熱湯出事！陸2歲童爆哭急送ICU搶命 醫也驚呼「第一次遇到」

9月21日晚，廣西南寧一名兩歲男童小寶在使用吸管飲用熱湯時，不慎造成咽喉及口腔大範圍燙傷，黏膜屏障嚴重受損。這樣的損傷極易引發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。