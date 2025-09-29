江西網紅「雞排哥」控場力強 「6元雞排講出了6億計畫氣魄」

9月28日，「雞排哥」李俊永在江西景德鎮文旅推廣座談會上發言，「馬上就是十一了，我們工作的重心，嚴格把控食品的安全，把控衛生問題」。28日晚，景德鎮市文化廣電旅遊局官方帳號發影片稱，授予他「景德鎮文旅推介官」稱號，並頒發了榮譽證書。

據上觀新聞網，「雞排哥」李俊永是江西南昌人，今年48歲，在景德鎮已待了42年。因出攤時間固定、產品價格穩定且風格親民，不少學生和本地顧客已成常客，每天按時到攤位購買。因為因脫口秀式經營和高情緒價值服務爆紅網路。

9月27日下午2點40分，「雞排哥」還沒出攤，就有顧客在排隊等他。大陸網友記下其經典語錄：「美味即將到來」、「請把你的塑膠袋打開」、「誰給我掃0.01元，這將是無法原諒的」、「你可以拒絕我，但請不要拒絕美味」、「你可以虧待自己，但不能虧待自己的胃」、「如果不及時吃，導致雞排不脆，我將停止對你的售賣」、「希望你給我一次為你服務的機會」、「雞排免費，塑膠袋6塊，如果你的袋子被風吹走那麼我將不會承認收了你的錢」。

大陸網友總結「雞排哥」的原則：「4點30分以後不接散戶」、「學生比路人便宜一元（12點以後，貴一元，懲罰你不堅定的選擇）」、「裝雞排的袋子永遠敞開（口頭禪是：請把你的塑膠袋打開）」

因獨特的經營方式以及快溢出來的情緒價值，「雞排哥」在網絡走紅，網友打趣稱「6元的雞排賣出了60元的情緒價值」，還有人評論其「買雞排送心理諮詢」「買雞排送雞湯」。不少大陸網友對其獨具個人特色的工作畫面進行「二創」。

在影片下，有大陸網友評論稱「希望給雞排哥十一假期期間安排幾位義工」，景德鎮文旅回復稱「安排了安排了，志願者設備工服什麼的都安排在路上了」。先前官方也透露，當地城管部門已為「雞排哥」成立了2一4人的工作專班，維持現場秩序，引導顧客購買，「十一」期間專班人手可能還會增加。

雞排哥對待妻子的珍惜和尊重也是網友喜愛他的原因之一，他曾多次提到自己的爆火離不開「雞排嫂」的辛勤付出，「我人生最大的成功是選對了老婆。她品性好、性格好，對別人真誠友善，非常勤奮，為家庭付出很多」「跟各位網友強調一下，這就是我唯一的一個老婆」。

他透露，二人的相識很中規中矩，是親戚介紹的，當時經常書信往來，後來就結婚生子了。他介紹，「她付出了很多，不僅要照顧家庭，也和我一樣要出攤，有時候一天要出好幾次。」

「雞排哥」笑道：走紅後自己的媽媽也會來幫忙，但總是給（在不遠處擺攤的）「雞排嫂」幫忙，沒給自己幫過，婆媳關係非常好。 「我心想，我到底是不是她的親生兒子，是不是從小就是撿來的。」