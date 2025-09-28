快訊

太累休息也不行？廣州店長因「閉眼2秒」被開除 法院判賠

聯合新聞網／ 綜合報導
該名店長僅因簡單的生理需求慘遭投訴。示意圖／ingimage
該名店長僅因簡單的生理需求慘遭投訴。示意圖／ingimage

大陸廣州一名零售公司余姓店長，因在櫃台閉眼休息2秒及曾短暫關店上廁所，被公司以「工作失職」為由解除勞動合同。他不服認定公司違法解雇，提告要求賠償。廣州法院審理後認為，公司未保障勞工合理休息，解雇缺乏依據，判決公司應支付賠償金。

《南方都市報》報導，余男自2021年入職，擔任某商場零售門市店長。2024年8月，他因短暫離崗上廁所關店片刻；同年9月，在顧客挑選商品時，因疲憊手扶頭閉眼約2秒，被商場人員投訴。公司以此認定造成重大損失，向他解除勞動合約。

余男辯稱，自己並未睡著，顧客仍正常受到接待，而短暫關店則是生理需求，屬合理情況。他強調，當日已連續工作超過8小時，公司卻未安排其他人員頂班，導致無法休息。

法院審理後指出，勞工長時間連續工作，公司有責任安排休息。提供的影片僅顯示余男短暫閉眼，無法證明他怠忽職守或造成實質損失；至於短暫關店，亦因上廁所所致，符合人之常情。公司以此解雇，缺乏事實與法律依據。

最終，法院認定公司屬違法解除勞動合約，判決須向余男支付賠償金。該案也被廣州市中級人民法院列入最新公布的勞動爭議典型案例之一。

廣州 店長 百貨

