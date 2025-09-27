喝熱湯出事！陸2歲童爆哭急送ICU搶命 醫也驚呼「第一次遇到」

快訊

香港01／ 撰文／許祺安
大陸一名兩歲男童小寶在使用吸管飲用熱湯時，不慎造成咽喉及口腔大範圍燙傷，黏膜屏障嚴重受損。示意圖／ingimage
大陸一名兩歲男童小寶在使用吸管飲用熱湯時，不慎造成咽喉及口腔大範圍燙傷，黏膜屏障嚴重受損。示意圖／ingimage

9月21日晚，廣西南寧一名兩歲男童小寶在使用吸管飲用熱湯時，不慎造成咽喉及口腔大範圍燙傷，黏膜屏障嚴重受損。這樣的損傷極易引發繼發性感染，隨後該男童果然出現了呼吸衰竭、感染性喉炎和吸入性肺炎等危重情況，生命垂危，最終被送入加護病房搶救。

南寧市婦幼保健院兒科主任顏雲盈介紹，小寶血氧量急劇下降，出現了呼吸衰竭、重度喉梗阻、感染性喉炎、吸入性肺炎等危急情況，生命垂危。

顏雲盈介紹，像小寶這樣被熱湯燙傷咽喉的情況，是她從業以來第一次遇到。接下來小寶還將面臨系列治療挑戰，「主要擔心他的咽喉部位會因為燙傷而腫脹潰爛」。由於家庭貧困，小寶父母沒有給他參加城鄉居民基本醫療保險，後續治療費用將是一個沉重的負擔。

小寶的父母在南寧務工，日常工作比較忙碌。21日晚，小寶的家人做好了一盆熱湯放在桌子上，小寶用吸管吸了一口，瞬間被燙得哭鬧不止。家長於當晚10時左右將小寶送往南寧市婦幼保健院急診科就診。

當時，小寶被診斷為咽喉、口腔燙傷，喉梗阻、呼吸困難。經過一夜的觀察治療，本以為情況有所恢復，不料小寶的情況急轉直下。

小寶被送進加護病房進行搶救，醫院組織了緊急會診。經過支氣管鏡探查，發現小寶的會厭腫得像個小乒乓球，幸運的是，咽喉邊緣處還有條狹小的氣道，醫生顏雲盈介紹，「這個氣道很小，相當於新生兒期的氣管口。」

醫生採用了一根3.5mm的氣管導管成功對小寶進行了插管，建立了生命通道。經過系列緊急搶救措施，9月22日下午，小寶的生命體徵恢復平穩，病情得到了控制。

福建省立醫院專家在接受採訪時指出，過燙的食物不僅會直接損傷口腔、食管和胃黏膜，國際癌症研究機構也已將超過60℃的熱飲列為一級致癌物。長期反覆受到高溫刺激，會大大增加口咽和食道發生癌變的風險。

顏雲盈建議，父母在照顧孩子時一定要做到心中有數，對於滾燙的食物，要先確定好溫度才能給孩子吃。可將食物放置在離孩子比較遠的地方，禁止小月齡又比較調皮的孩子進入廚房。如果孩子誤吞滾燙的食物，可以給孩子適當含服涼開水或牛奶降溫，但不要強迫吞咽，然後送醫治療。

另有專家建議，吃火鍋時不妨備一個涼盤，將燙食放涼30秒再入口，重要的是，要養成「慢下來」的飲食習慣，每餐預留20分鐘，每口食物咀嚼15次左右，既有利於降溫，也能促進消化。若不小心吞入過燙食物，可含服少量涼開水或牛奶幫助降溫，切忌強行吞咽。一旦口咽或食道被燙傷，應避免食用堅果、餅乾等乾硬食物，以及洋蔥、大蒜、芥末等刺激性食物。

歲半兒子「哮吼」離世！媽媽心碎憶述狀況：看着他口鼻冒褐色泡沫

吃麥芽糖不慎摔倒！12cm竹籤從口插進6歲男童小腦 刺穿頸靜脈球

文章授權轉載自《香港01》

吸管 加護病房 高溫

