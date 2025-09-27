不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

快訊

香港01／ 撰文／孫聖然
兩名旅客欲攜帶榴蓮搭乘飛機，得知無法帶上機後當場解決。（影片截圖）
雲南昆明機場有兩名旅客，欲攜帶7斤榴蓮搭乘飛機，但因無法通過安檢決定「當場解決」，其中一人還說，「吃完放屁都有一陣榴蓮味。」

有目擊者稱，安檢人員告知上述兩名旅客，榴蓮屬違禁物品後，為了「避免浪費」，他們便一邊剝殼一邊快速食用，周圍旅客紛紛投來驚訝目光。約10分鐘後，7斤榴蓮被全部「消滅」。

事後，當事人直言這是真正的「榴蓮忘返」，「上飛機的時候，感覺放屁都是榴蓮味，短期內絕對不想再碰榴蓮了。」對此，有網友調侃稱，「這是用身體踐行光盤行動」。

據中國大陸民航規定，榴蓮、菠蘿蜜等氣味濃烈的水果以及鮮活海鮮均禁止隨身攜帶或托運，建議出行前通過航空公司或機場官網查詢禁運物品清單，避免造成不必要的損失。

文章授權轉載自《香港01》

機場 榴槤 安檢 氣味

