影／「玩水」玩出禍！珠海司機颱風後開車「造浪」砸壞店鋪

陸媒《紅星新聞》報道，9月24日，廣東珠海多位市民指一名司機在颱風天雨停後，在浸水街頭開車「玩水造浪」，有商戶指水浪沖破了臨街多家商舖的卷閘門和玻璃。

網上影片顯示，珠海街頭淹水，高度至成人腰部，一輛越野車在街上行駛帶來陣陣水浪，可以聽到疑似玻璃破碎聲音，另有影片還可以聽到居民對司機表示：「來這裡四次了，在這裡繞來繞去。」還有居民稱：「三次了，在那搖來搖去三次了。」

9月24日晚，其中一名受損店舖商戶表示，事發9月24日下午一點多，是颱風來過之後，事發前CCTV還能正常運行，涉事司機開車過去後，整個電路癱瘓，就什麼都看不見了，「損失挺大的，所有的東西基本都壞了。」

目前商戶已經到當地派出所報案，珠海警方表示已關注到網上流傳影片，當天已傳喚涉事司機到派出所了解事情經過。臨街商家若認為因其受損，可清點損失並攜帶監視器畫面等證據，到當地派出所說明情況。目前，該案正在進一步調查當中。

文章授權轉載自《香港01》