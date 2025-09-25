快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

3×8還是8×3？陸小二數學題讓家長吵翻天 數學老師現身釋疑

香港01／ 撰文／陳進安
示意圖。圖／ChatGPT生成
示意圖。圖／ChatGPT生成

近日，中國一道簡單的小學二年級數學題在浙江杭州引發熱烈討論：3個盤子，每盤8個水果，若想算上總共多少個水果，列式應寫為「3×8」還是「8×3」？一名學生寫下「3×8」，卻被老師判錯，家長群組頓時炸開了鍋，不少家長質疑：結果相同，順序真有那麼重要嗎？

除了上述例子，順序的重要性還體現在將加法算式改寫為乘法算式，例如據杭州蕭山一位家長在當地APP上反映，孩子算式寫成「7+7+7=3×7」、「8+8+8+8=4×8」，卻被老師判錯。這些案例都讓輔導作業的家長直呼不明白，「明明結果是一樣的，順序有這麽重要嗎？」、「明明從小自己學的時候，只要結果是對的，就能判對！」，還有家長坦言，明明結果是一樣的，為什麽要這麽複雜？

學生算式次序被老師判錯引起家長熱議。圖／截自香港01
學生算式次序被老師判錯引起家長熱議。圖／截自香港01

對此，有數學老師解釋，2025年秋季新教材要求學生嚴格遵循「每份數×份數=總數」的乘法算式結構。例如，3個盤子每盤8個水果，應寫為「8×3」（每份8個，3份），以幫助學生建立「量×份數」的認知，理解倍數關係。

該數學老師續解釋，對於二年級學生，理解「每份數×份數=總數」可能有難度，因此常以「相同加數×個數=總數」來引導。例如，2個3相加寫為「3×2」，3個2相加寫為「2×3」。這種方式旨在讓學生從具體情境中掌握乘法的本質。

拱墅區一所小學的包老師亦表示，過去教材對順序要求較寬鬆，但新教材對乘法順序要求更明確，旨在讓學生深入理解乘法含義，這對後續學習除法也有幫助。她提到，開學以來已多次與家長溝通，特別是二胎家庭，因教材變化感到困惑。另一位小學數學老師也確認，作業中若乘法順序錯誤，將被判錯。

而人民教育出版社在教材反饋平台回應稱，乘法算式的寫法是對乘法定義的約定，在具體情境下其意義唯一，順序不可隨意顛倒。

不過，這一解釋仍讓不少家長摸不著頭腦。90後父親閆先生表示，他小時候學乘法時，只要結果正確，順序並不重要。然而，他的母親、70後李女士回憶，當年學算術時就要求分清「乘數」和「被乘數」，類似除法的「除數」和「被除數」，強調數量或單位在前，份數在後。

網友對此意見不一。有人質疑，若順序如此重要，為何九九乘法表只教一種順序？有二胎家長抱怨，去年教大孩子時「3×8」正確，今年教小孩子卻不行，標準變化讓人無所適從。也有網友建議，在算式後標註單位（如「8個水果×3盤」）能更清晰表達含義。

但部分網友支持新教材做法，認為明確順序有助於孩子理解乘法邏輯。例如，「3隻5兩的梭子蟹」和「5隻3兩的梭子蟹」總重量雖相同，但含義不同，順序反映了實際情境的差異部分網友支持新教材做法，認為明確順序有助於孩子理解乘法邏輯。

延伸閱讀：

中國唯一！深圳女網紅奪國際數學獎　16歲入牛津　曾在港工作7年

34歲數學家王虹成菲爾茲獎大熱　丘成桐盛讚：年輕一代最偉大學者

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

3×8還是8×3？陸小二數學題讓家長吵翻天 數學老師現身釋疑

近日，中國一道簡單的小學二年級數學題在浙江杭州引發熱烈討論：3個盤子，每盤8個水果，若想算上總共多少個水果，列式應寫為「3×8」還是「8×3」？一名學生寫下「3×8」，卻被老師判錯，家長群組頓時炸開了

影／樺加沙襲港！她海景房屋頂掀飛家當全泡水 「鋁窗屹立無損」驚呆網

強烈颱風樺加沙襲港期間多區出現災情。香港網路瘋傳1段影片，指西貢白沙灣有海景房屋，經歷10號風球後滿目瘡痍變成「廢墟」，屋頂也被「吹走」，唯獨貼上膠帶的鋁窗仍然大部份完好無缺。疑似戶主目擊場景無奈表示

致上百學生受害！承諾「包入職」國企 大陸高中輔導員涉詐騙2800萬被拘

大陸湖南信息職業技術學院輔導員左某某涉嫌以「包入職」國企、學歷提升等為由，詐騙上百名學生及家長超過700萬元（約新台幣2800萬元），近日被婁底市公安局刑事拘留。此案曝光後，受害者、親友及同事震驚不已，質疑這名二十餘年教齡的「知心老師」如何淪為詐騙主謀。校方承認管理疏漏，表示將嚴查類似行為。

中國大陸女遊客疑因食物中毒峇里島一旅社離世 多名住客也因腸胃炎住院

有大陸網友反映，早前在峇里島某（大陸稱：巴厘島）青年旅社入住期間疑食物中毒，險些喪命，同旅社多名住客亦上吐下瀉，還有一名中國女住客不幸離世。醫療報告顯示，他們均有因病毒感染導致的急性腸胃炎。中國大陸駐登巴薩總領館工作人員表示，已與去世女住客的家屬聯繫，當地警方已進行屍檢，遺體已火化，相關情況正在調查。

1072萬翡翠標錯價！以107.2萬賣出 商家拒發貨被法院判賠200萬元

價值268萬元（人民幣，下同。約新台幣1072萬元）的翡翠吊墜，因商家錯標價，以26.8萬元（約新台幣107.2萬元）直播間賣出，商家因無法交付貨品被客戶起訴。最終，法院判決商家賠償各項損失累計50多萬元（約新台幣200多萬元），商家目前已經提起上訴。

新疆登7千米慕峰墜落 他徒手攀爬百米懸崖 3天奇蹟生還

一名登山愛好者王先生日前在新疆7546米慕士塔格峰挑戰極限時，遭遇攝氏零下30度低溫、暴風雪及強風吹襲，導致凍傷及體力不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。