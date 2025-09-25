影／樺加沙襲港！她海景房屋頂掀飛家當全泡水 「鋁窗屹立無損」驚呆網

強烈颱風樺加沙襲港期間多區出現災情。香港網路瘋傳1段影片，指西貢白沙灣有海景房屋，經歷10號風球後滿目瘡痍變成「廢墟」，屋頂也被「吹走」，唯獨貼上膠帶的鋁窗仍然大部份完好無缺。疑似戶主目擊場景無奈表示「都不要了，什麼都不要了」。

影片震撼網友，有人笑說「零阻隔無敵大海景，市場很難找到這種樓盤」、「全海景的代價」。也有不少網友關注鋁窗品質，「全屋最穩固就是玻璃窗，這些窗好結實」、「哪間鋁窗公司？可以介紹嗎？」。

強颱樺加沙襲港，白沙灣是重災區之一。有網友於社交平台Threads發布影片，指西貢白沙灣有海景房屋，在10號風球下滿目瘡痍變成「廢墟」，留言「白沙灣……傻了」。

影片長12秒，見到該海景單位屋頂「消失」，疑似被吹走，單位內堆滿電腦、木板、布條等雜物，床也被「淹沒」，唯獨貼上膠帶的鋁窗，仍然大部分完好無缺，屹立在場。而鏡頭傳來疑似女戶主聲音，無奈說「連床都這樣……都不要了，什麼都不要了」。

網友看過影片議論紛紛，有人笑言「零阻隔無敵大海景，市場很難找到這種樓盤」、「全海景的代價」、「更容易觀星了」。也有不少網友關注鋁窗品質，「全屋最穩的就是玻璃窗，這窗好結實」、「哪間鋁窗公司？可以介紹嗎？」、「這個教訓告訴你，下次要用膠帶把天花板貼好」。

不過也有人質疑屋頂為何會被「吹走」，懷疑是否頂樓違建的鐵皮屋。

