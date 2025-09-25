快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

影／樺加沙襲港！她海景房屋頂掀飛家當全泡水 「鋁窗屹立無損」驚呆網

香港01／ 撰文／布萊恩
強颱樺加沙襲港，許多大樓的玻璃都貼上膠帶防颱。圖／法新社
強颱樺加沙襲港，許多大樓的玻璃都貼上膠帶防颱。圖／法新社

強烈颱風樺加沙襲港期間多區出現災情。香港網路瘋傳1段影片，指西貢白沙灣有海景房屋，經歷10號風球後滿目瘡痍變成「廢墟」，屋頂也被「吹走」，唯獨貼上膠帶的鋁窗仍然大部份完好無缺。疑似戶主目擊場景無奈表示「都不要了，什麼都不要了」。

影片震撼網友，有人笑說「零阻隔無敵大海景，市場很難找到這種樓盤」、「全海景的代價」。也有不少網友關注鋁窗品質，「全屋最穩固就是玻璃窗，這些窗好結實」、「哪間鋁窗公司？可以介紹嗎？」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

強颱樺加沙襲港，白沙灣是重災區之一。有網友於社交平台Threads發布影片，指西貢白沙灣有海景房屋，在10號風球下滿目瘡痍變成「廢墟」，留言「白沙灣……傻了」。

影片長12秒，見到該海景單位屋頂「消失」，疑似被吹走，單位內堆滿電腦、木板、布條等雜物，床也被「淹沒」，唯獨貼上膠帶的鋁窗，仍然大部分完好無缺，屹立在場。而鏡頭傳來疑似女戶主聲音，無奈說「連床都這樣……都不要了，什麼都不要了」。

網友看過影片議論紛紛，有人笑言「零阻隔無敵大海景，市場很難找到這種樓盤」、「全海景的代價」、「更容易觀星了」。也有不少網友關注鋁窗品質，「全屋最穩的就是玻璃窗，這窗好結實」、「哪間鋁窗公司？可以介紹嗎？」、「這個教訓告訴你，下次要用膠帶把天花板貼好」。

不過也有人質疑屋頂為何會被「吹走」，懷疑是否頂樓違建的鐵皮屋。

延伸閱讀：

樺加沙│海怡半島一家3口觀浪自拍　連小童遭巨浪淹沒　震撼片瘋傳

樺加沙10號風球│碧堤半島外牆面層被吹走片瘋傳！網民：主力牆喎

文章授權轉載自《香港01》

樺加沙 颱風 違建 玻璃窗

相關新聞

3×8還是8×3？陸小二數學題讓家長吵翻天 數學老師現身釋疑

近日，中國一道簡單的小學二年級數學題在浙江杭州引發熱烈討論：3個盤子，每盤8個水果，若想算上總共多少個水果，列式應寫為「3×8」還是「8×3」？一名學生寫下「3×8」，卻被老師判錯，家長群組頓時炸開了

影／樺加沙襲港！她海景房屋頂掀飛家當全泡水 「鋁窗屹立無損」驚呆網

強烈颱風樺加沙襲港期間多區出現災情。香港網路瘋傳1段影片，指西貢白沙灣有海景房屋，經歷10號風球後滿目瘡痍變成「廢墟」，屋頂也被「吹走」，唯獨貼上膠帶的鋁窗仍然大部份完好無缺。疑似戶主目擊場景無奈表示

致上百學生受害！承諾「包入職」國企 大陸高中輔導員涉詐騙2800萬被拘

大陸湖南信息職業技術學院輔導員左某某涉嫌以「包入職」國企、學歷提升等為由，詐騙上百名學生及家長超過700萬元（約新台幣2800萬元），近日被婁底市公安局刑事拘留。此案曝光後，受害者、親友及同事震驚不已，質疑這名二十餘年教齡的「知心老師」如何淪為詐騙主謀。校方承認管理疏漏，表示將嚴查類似行為。

中國大陸女遊客疑因食物中毒峇里島一旅社離世 多名住客也因腸胃炎住院

有大陸網友反映，早前在峇里島某（大陸稱：巴厘島）青年旅社入住期間疑食物中毒，險些喪命，同旅社多名住客亦上吐下瀉，還有一名中國女住客不幸離世。醫療報告顯示，他們均有因病毒感染導致的急性腸胃炎。中國大陸駐登巴薩總領館工作人員表示，已與去世女住客的家屬聯繫，當地警方已進行屍檢，遺體已火化，相關情況正在調查。

1072萬翡翠標錯價！以107.2萬賣出 商家拒發貨被法院判賠200萬元

價值268萬元（人民幣，下同。約新台幣1072萬元）的翡翠吊墜，因商家錯標價，以26.8萬元（約新台幣107.2萬元）直播間賣出，商家因無法交付貨品被客戶起訴。最終，法院判決商家賠償各項損失累計50多萬元（約新台幣200多萬元），商家目前已經提起上訴。

新疆登7千米慕峰墜落 他徒手攀爬百米懸崖 3天奇蹟生還

一名登山愛好者王先生日前在新疆7546米慕士塔格峰挑戰極限時，遭遇攝氏零下30度低溫、暴風雪及強風吹襲，導致凍傷及體力不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。