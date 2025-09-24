致上百學生受害！承諾「包入職」國企 大陸高中輔導員涉詐騙2800萬被拘

大陸湖南信息職業技術學院輔導員左某某涉嫌以「包入職」國企、學歷提升等為由，詐騙上百名學生及家長超過700萬元（約新台幣2800萬元），近日被婁底市公安局刑事拘留。此案曝光後，受害者、親友及同事震驚不已，質疑這名二十餘年教齡的「知心老師」如何淪為詐騙主謀。校方承認管理疏漏，表示將嚴查類似行為。

據報道，2024年初，37歲的王凱收到左某某微信，稱可推薦湖南省內國企稽查崗，帶編制，需支付24萬元（約新台幣96萬元）「好處費」。左某某自稱擁有就業資源，承諾入職後年收入可達20萬元（約新台幣80萬元）。王凱因厭倦現有工作，視此為「難得機會」。在左某某辦公室，他簽下「培訓合同」，支付12萬元（約新台幣48萬元）定金，餘款待入職後補齊。為取信王凱，左某某安排「成功入職」的同學通話，實則由其丈夫朱某扮演。

類似經歷並非個例。2025年初，唐松傑和汪飛分別支付40萬（約新台幣160萬元）和50萬元（約新台幣200萬元），期待入職國企稽查崗。左某某一再推遲入職時間，兩人最終蹲守其家要求退款或兌現承諾。8月27日，左某某被警方帶走，受害人才意識到遭遇騙局。截至目前，受害者群聊顯示受騙人數達120人，涉案金額超700萬元（約新台幣2800萬元）。

左某某在湖南信息職業技術學院任輔導員20餘年，以「熱心」、「樸素」形象深得學生信任。她常走訪宿舍、關心就業，學生親切稱其「左左」。即使畢業多年，許多學生仍與她保持聯繫。受害者回憶，左某某利用這份信任，通過微信群和朋友圈發布「國企內推」、「學歷提升」信息，誘導學生支付高額費用。

左某某的丈夫朱某被指是詐騙同謀。他扮演「國企領導」「成功入職者」等角色，配合左某某編造入職流程，包括「體檢」、「調函」、「領導飯局」等。她還展示蓋有「湖南某國企」及學院公章的文件，增強可信度。受害者後發現，這些文件多為偽造，朱某名下公司也涉詐騙行為。

據知情人透露，朱某畢業於同一學院，無顯著背景，畢業後從事機械操作工作，後與左某某結婚並創辦「諮詢公司」，從事學歷提升及工作安排業務。8月28日，朱某公司更名並變更法定代表人，試圖規避責任。目前，朱某已被警方傳喚，但尚未確認具體情況。

受害者家長質疑，左某某利用輔導員身份獲取公章，學校管理存在疏漏。學校學生工作處袁姓負責人表示，左某某已被停職，學校此前未察覺其違規行為。對於公章問題，「國企專用章」確定為假，學院公章真偽待查，可能涉及流程漏洞或偽造。

袁姓負責人坦言，學校難以監控輔導員的個人賬戶及社交行為，監管存在局限性。他同時認為，學生明知違規仍支付費用也有責任，校方對此「深感痛心」。學校已召開多次會議，計劃加強輔導員管理，杜絕類似事件。

受害者陸續向婁底市公安局氐星分局漣濱派出所報案，警方確認左某某已被刑拘，案件正在調查中。受害者如王凱、唐松傑等人表示，左某某的承諾讓他們錯失其他就業機會，經濟損失嚴重。他們要求退款並追究法律責任。

