中國大陸女遊客疑因食物中毒峇里島一旅社離世 多名住客也因腸胃炎住院

香港01／ 撰文：林芷瑩
李女士確診急性腸胃炎，血氧一度低至85。圖為旅館聚餐當天的食物。（小紅書）
李女士確診急性腸胃炎，血氧一度低至85。圖為旅館聚餐當天的食物。（小紅書）

有大陸網友反映，早前在峇里島某（大陸稱：巴厘島）青年旅社入住期間疑食物中毒，險些喪命，同旅社多名住客亦上吐下瀉，還有一名中國女住客不幸離世。醫療報告顯示，他們均有因病毒感染導致的急性腸胃炎。中國大陸駐登巴薩總領館工作人員表示，已與去世女住客的家屬聯繫，當地警方已進行屍檢，遺體已火化，相關情況正在調查。

《揚子晚報》、《新京報》報導，與去世女住客同住一間房的李女士（化姓）憶述，自己8月31日入住旅社，9月1日凌晨開始上吐下瀉全身無力眩暈，曾到診所求醫兩次，9月2日因情況危急入住ICU，確診急性腸胃炎、血氧一度低至85。入院次日，有警察告知她該旅館有多名住客都入院。李女士及其他住客的醫療報告顯示，他們均有因病毒感染導致的急性腸胃炎。

李女士稱，9月2日她離開時，房間內僅剩去世女住客一人，對方曾詢問她是否有藥物可提供，「2日凌晨我走的時候，她還睜着眼」。李女士續稱，自己留醫ICU時曾向該名女住客發消息，讓她去醫院，但後續的消息對方都未回覆，「目前去世女孩已經火化了，她的父母已經把一部分骨灰撒到了海上，一部分帶回老家」。

另一名住客趙女士（化姓）介紹，她9月1日入住該青年旅社，當晚旅社用膳。9月2日凌晨3時許，她被其他住客的呻吟聲吵醒，「當時喘不過氣、呼吸急促，腹痛得特別厲害，整個人蜷在床上都忍不住」。

強烈的嘔吐感讓趙女士掙扎着起身去廁所，吐完後她又開始腹瀉，很快就虛脫暈在廁所內，「期間多次被疼醒，醒了就吐，後來沒東西可吐了，開始吐膽汁和血絲，吐完又暈過去」，直到當日上午11時，她才勉強清醒，走出廁所外求助。

送院後，當地醫院開具的診斷書也顯示趙女士是急性腸胃炎、病毒感染所致，查血顯示鉀元素等微量元素低、血氧低，她在醫院輸液後，當晚11時被送回旅社，靠補水和補充電解質、維生素緩解症狀。

趙女士稱，自己是9月2日凌晨出現身體不適，而去世女住客是在9月2日上午11時才被發現，「我2號發了社交平台，直到8號，女孩的家屬看到帖子才找到我，最後12號才趕到峇里島」。

9月23日，中國駐登巴薩總領館的工作人員表示，事件已經基本上處理完畢，已與去世女住客的家屬取得聯繫，當地警方已進行屍檢，遺體已火化；至於死亡的原因，其表示「警方也還沒有對外宣布」。關於食物中毒的說法，工作人員表示相關情況正在調查。

有大陸網友反映，早前在峇里島某（大陸稱：巴厘島）青年旅社入住期間疑食物中毒，險些喪命，同旅社多名住客亦上吐下瀉，還有一名中國女住客不幸離世。醫療報告顯示，他們均有因病毒感染導致的急性腸胃炎。中國大陸駐登巴薩總領館工作人員表示，已與去世女住客的家屬聯繫，當地警方已進行屍檢，遺體已火化，相關情況正在調查。

