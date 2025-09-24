大陸女子術後20天發現紗布遺留體內...取出時已發臭 醫院態度惡劣

快訊

香港01／ 撰文：孫聖然
中國大陸內蒙古呼和浩特一名女子日前進行婦科檢查，結果顯示體內有一團紗布。（九派新聞）
中國大陸內蒙古呼和浩特一名女子日前進行婦科檢查，未料時隔20天後，發現體內殘留一塊紗布，取出時已經發臭。

綜合陸媒報導，當事人溫女士表示，自己當時在全麻醉狀態下進行檢查，醫生通過手術在子宮頸部位提取了檢測樣本。在此之後，溫女士一直覺得身體不適且頻繁出現褐色分泌物。

惟9月12日進行復診時，結果顯示體內有一團紗布，「差不多有雞蛋大小這麽大一團紗布，取出來的時候都已經發臭了。」

溫女士提供的手術記錄顯示，手術經過一欄中，術中出血少，給予雲南白藥紗布壓迫止血，囑24小時後到院取出。「做完手術以後，我也不知道這個紗布有存在的情況，醫生沒有告知我。」

溫女士認為在進行子宮頸活檢的過程中，醫生存在醫療差錯，醫院應該承擔責任。但與醫生溝通時被對方認為是想「訛錢」，「說是能富了你還是能窮了我，說這麽小個事情你沒完沒了。後面院方委派了他們一個行政人員，出來說是給你1000塊錢（約新台幣4000元）妳能接受不，不接受的話也沒有後期的處理辦法了。」

香港01

