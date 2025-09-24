釋放毒液被稱「飛行的硫酸」！濟南頻現隱翅蟲 有人險「毀容」

近期，山東濟南多地頻現隱翅蟲蹤跡，這種被稱為「飛行的硫酸」的昆蟲因其強酸性毒液引發市民廣泛關注。不少市民因誤拍或接觸隱翅蟲，導致皮膚紅腫、水泡甚至潰瘍，相關病例在當地醫療機構顯著增加。濟南市皮膚病防治院專家提醒，科學處理是關鍵，切勿徒手拍打或自行亂用藥物。

濟南市民張女士表示，近期在短片平台頻頻刷到關於隱翅蟲的討論，不少網友稱遭遇蟲害或因接觸引發皮膚問題。內媒調查發現，天橋區三孔橋街、歷下區燕子山西路、漿水泉路、高新區、市中區和諧廣場、山大興隆山校區、文旅城、融匯城，以及章丘區、齊河縣等地均有市民報告隱翅蟲出沒，相關話題已成為當地民生熱點。

家住天橋區的50歲李先生便是受害者之一。他近期在家中發現三四十隻隱翅蟲，情急之下徒手捏死數隻，隨後未及時洗手又觸摸了臉部和頸部。僅3小時後，他接觸部位出現紅腫和小水泡，伴隨明顯癢痛感。經濟南市皮膚病防治院診斷，李先生患上隱翅蟲皮炎，經口服抗組胺藥和外用爐甘石洗劑治療，約一周後症狀緩解。

另一案例涉及一名8歲男孩。據其家人描述，前晚家中發現隱翅蟲但未徹底清理，次日男孩頸部、眼瞼和手腕出現紅斑、水泡及膿皰，呈條帶狀分布，伴有疼痛。醫生推測男孩可能在睡眠中碾壓隱翅蟲，導致毒液接觸皮膚引發皮炎。經治療，男孩症狀約一周緩解，但局部留有暫時性褐色色素沉著。

濟南市皮膚病防治院皮膚科主任醫師王傳珍介紹，隱翅蟲體色紅黑相間，雖不主動叮咬，但其體內毒液——毒隱翅蟲素的pH值低至1-2，酸度堪比硫酸，因此被稱為「飛行的硫酸」。當蟲體被拍死或碾碎時，毒液釋放，接觸皮膚後可引發急性炎症，導致紅斑、水泡、膿皰，嚴重者甚至出現皮膚糜爛或潰瘍。

近期隱翅蟲活動進入高峰期，該院隱翅蟲皮炎接診量顯著上升。王傳珍透露，僅9月22日上午，她就接診了3例患者，涵蓋兒童和成人，病因多為誤觸蟲體或間接接觸毒液。據統計，該院近期平均每天接診2-3例相關病例，部分患者症狀較重。

隱翅蟲皮炎症狀分三階段：初期（數小時至2天）出現燒灼感、線狀紅斑或丘疹，伴瘙癢或刺痛；進展期紅斑擴大，形成水皰或膿皰，嚴重者可能糜爛或滲液；恢復期結痂後可能留褐色色素沉著。嚴重病例還可能伴隨發熱、頭痛，甚至因毒液入眼引發角膜炎。

王傳珍強調，遇到隱翅蟲切勿拍打，應使用膠帶或紙巾包住丟棄，或輕輕吹走、用軟物掃離皮膚。若不慎接觸毒液，需立即用大量肥皂水沖洗至少15分鐘，以中和酸性毒液。切勿塗抹牙膏、酒精或抓撓，以免加重刺激或引發感染。

治療方面，輕症患者可使用爐甘石洗劑止癢或弱效激素軟膏消炎；水皰、膿皰階段需塗抹抗感染藥膏，嚴重者由醫護無菌處理；若瘙癢劇烈或有全身症狀，可遵醫囑口服抗組胺藥或小劑量激素，合併感染者需使用抗生素。規範治療下，1-2周內可痊癒，但症狀嚴重或涉及眼部、伴高熱者需盡快就醫。

