新疆烏魯木齊發現1隻死亡雪豹 當局：從懸崖跌落 已處理完畢

香港01／ 撰文：孫聖然
烏魯木齊天山後峽發現一隻死亡雪豹。（影片截圖）
烏魯木齊天山後峽發現一隻死亡雪豹。（影片截圖）

網傳「烏魯木齊天山後峽發現一隻死亡雪豹」，引發廣泛關注。當局周二（9月23日）證實，確認發現了雪豹屍體，已處理完畢。

烏魯木齊縣林業和草原局工作人員稱，確認發現了雪豹屍體，初步判斷雪豹是從懸崖上跌落的，並已於周一（9月22日）處理完畢。

公開資料顯示，雪豹通常在海拔3300-5000米的生境活動，是全球分布海拔最高的貓科動物。雪豹由於生活在常年積雪的高原地帶而得名，是食物鏈中的頂級捕食者，也是高山生態系統和中亞山地生態系統保護的旗艦物種，因此又被稱為「雪山之王」。中國擁有最大的雪豹分布區，分別是青藏高原-喜馬拉雅山脈南部分布區和阿爾金山-天山-阿爾泰山北部分布區。

據悉，全球雪豹數量約有4000-7000隻。然而，近年來野外調查設備的提升及調查工作的深入，人們對雪豹數量和種群生存現狀開始從悲觀逐漸轉向相對樂觀，在某些做調查的區域，雪豹的數量是穩定或有所增加的。

2017年，世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄對雪豹種群評估從「瀕危」（EN）降級為「易危」（VU）。2021年，雪豹被列入中國《國家重點保護野生動物名錄》，為國家一級保護野生動物。

文章授權轉載自《香港01》

雪豹 烏魯木齊 死亡 屍體 動物

