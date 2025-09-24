快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

上海五星級酒店房內氨氣泄漏 男住客右眼角膜受損半夜躲露台

香港01／ 撰文： 陳進安
上海浦東星河灣酒店為五星級酒店。受事件影響，孫先生雙眼角膜上皮脫落，右眼視物模糊。（華商報大風新聞）

近日，30歲的孫先生向內媒反映，他與家人入住上海浦東星河灣酒店時，遭遇客房冰箱氨氣泄漏事故，導致右眼角膜受損、視物不清，妻子則出現咳嗽和肺部不適。事發後，孫先生與酒店溝通兩天，仍未獲滿意解決方案。

孫先生介紹，9月20日下午，他與妻子入住上海浦東星河灣酒店16樓雙人間，住宿費為每晚600元（約台幣2556元）。當晚11點左右，妻子突然聞到房間內散發濃烈的化學氣味，隨後孫先生也感到強烈刺激，出現流淚、咳嗽和胸悶症狀。他稱，當時氣味太刺鼻了，他從廁所出來就睜不開眼了，之後跑到走廊，發現氣味更重，只能躲到露台上關好窗戶，聯繫前台求助。

約10分鐘後，酒店工作人員到場檢查，確認客房內「迷你吧」冰箱發生制冷劑泄漏。據酒店經理透露，該冰箱使用8年未經檢修，泄漏的為氨類化學氣體，具有水溶性和堿性，易灼傷皮膚。維修人員已將問題冰箱搬走，但未提供書面報告或冰箱生產廠家信息。

事發後，酒店安排專人陪同孫先生夫婦前往三甲醫院檢查。診斷顯示，孫先生雙眼角膜上皮脫落，右眼視物模糊，伴異物感，胸部有化學氣體灼傷；妻子則因吸入氣體導致肺部不適和咳嗽。醫生建議避免揉眼，注意用眼衛生，並需一周後復查。

孫先生表示，第二天他的右眼還是看不清，感覺很不舒服。雖然酒店支付了300元(約台幣1278元)的檢查費用，但未提出明確賠償方案。他質疑氨氣泄漏是否涉及公共安全問題，並要求酒店提供冰箱廠家信息和事故證明，以備後續維權。

報道指，孫先生來自遼寧，在北京工作，此行是陪同妻子參加上海的MBA開學典禮。他表示，事故導致行程延誤，無法及時返回北京處理工作。本來他想報警，但考慮到眼睛不適，只能先換房滯留。他表示，酒店安全是最基本的保障，現在治療費、誤工費和精神損失費都沒解決，拖了兩天也沒結果。

孫先生強調，黃金周即將到來，酒店安全問題亟需重視。他拒絕酒店僅退還住宿費的提議，要求合理賠償醫療和相關損失。

9月22日晚，《華商報》記者聯繫浦東星河灣酒店。前台工作人員稱，客房冰箱僅具保鮮功能，維修人員會定期檢查，但對於事故詳情表示不清楚。一位大堂副經理確認，酒店已陪同孫先生就醫並支付檢查費用，但因涉及個人隱私，無法透露更多細節。他表示，酒店開業十餘年，客房冰箱品牌不一，氨氣泄漏原因仍在調查中，相關部門的結論尚未出爐。

記者獲悉，酒店區域負責人在與孫先生的溝通中已致歉，並表示願協助進一步檢查，但具體解決方案仍在協商中。

文章授權轉載自《香港01》

酒店 冰箱 妻子 上海

上海五星級酒店房內氨氣泄漏 男住客右眼角膜受損半夜躲露台

近日，30歲的孫先生向內媒反映，他與家人入住上海浦東星河灣酒店時，遭遇客房冰箱氨氣泄漏事故，導致右眼角膜受損、視物不清，妻子則出現咳嗽和肺部不適。事發後，孫先生與酒店溝通兩天，仍未獲滿意解決方案。

