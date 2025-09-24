男子求復合被拒殺害前女友哥哥 還拍照傳給她「這下妳滿意了吧」

3月9日，山西省運城市夏縣胡張鄉朱村發生一起殺人案件，男子因前女友拒絕復合，持刀闖入其家中欲滅門，女子的哥哥當時正好在家，被其殘忍地殺害了。9月22日，記者從遇害者家屬處獲知，此案將於9月26日在鄰縣平陸縣人民法院開庭審理。

因為該男子在犯案後自首符合減刑條件，許多內地網民抨擊案件性質惡劣，不應該減刑。

死者韓某棟的母親劉女士回憶，2023年女兒在讀書期間認識鄰縣聞喜縣的張某旭，2024年畢業和張某旭談戀愛，後來發現張某旭有賭博的惡習，還多次伸手要錢，便和他分了手。

2025年過完年後，女兒外出打工，沒幾天後又回家了，說張某旭在公司宿舍樓下蹲守她，威脅不復合就要殺她全家，她害怕就跑回來了。2月份，張某旭威脅升級，發信息說自己已經買了刀，當時女兒在聞喜縣她哥哥家，和嫂子逛街時被張某旭尾隨，當時報了警，不過最後不了了之。

劉女士說，這件事後女兒回了老家，哪也不去了，面對張某旭的信息和電話騷擾，置之不理。3月份，張某旭給丈夫韓先生打了電話，夫妻倆平時忙於工作疏於溝通，還不清楚女兒的遭遇，以為是平常的矛盾，於是讓女兒回個電話。女兒隨後在電話里跟張某旭說，以後各走各路，不要再聯繫了。

3月7日，張某旭來到朱村徘徊，晚上女兒在家門口看到了他，關緊了門給她爸打電話，韓先生從養豬場回家，當晚他們在家附近沒有看到張某旭的身影。還不清楚事情嚴重性的韓先生以為溝通能解決，於是沒有報警。女兒害怕，3月8日說出去躲一躲，臨走前她打電話給哥哥，張某旭出現在家附近，讓他小心不要回家。

CCTV畫面顯示，3月9日凌晨3時許，死者韓某棟將車子停在家門口，車上還有他的妻子以及兩名同事。3點17分，韓某棟被張某旭從家中追出，韓某棟一把推開在門口張望的妻子，沒逃多遠，韓某棟摔倒，張某旭將其壓住，提刀便刺，視頻中可以看出張某旭有8次左右的抬手動作，4次抬手動作後韓某棟開始哀嚎，行凶過程20秒左右，韓某棟沒了動靜。

期間韓某棟的同事下車，在車邊目睹了行凶過程，在對韓某棟行凶後，張某旭轉頭朝韓家奔來，同事被嚇跑。張某旭再次進入韓家，大喊「家裡還有人嗎」，半分鐘左右他從韓家出來，之後在作案現場附近徘徊，期間有通話動作，對電話那頭說「我殺人了」，圍著倒在地上的韓某棟觀察，還蹲下查看韓某棟有沒有氣息，最後拍了照。

被害者家屬：希望兇手死刑立即執行

劉女士告訴記者，張某旭行兇後還拍照發給了她的女兒，說「這下妳滿意了吧」。劉女士說，他們的訴求只有兇手死刑立即執行，不過他們擔心自首情節會影響判刑。記者從劉女士的律師處獲悉，接口頭通知，26日案件在平陸縣人民法院開庭審理，因為被告目前被關押在平陸縣看守所，所以用那邊的法庭。

山西省運城市人民檢察院起訴顯示，被告張某旭，2002年出生，死者韓某棟，張某旭與韓某棟的妹妹韓某某原是男女朋友，因為張某旭有賭博惡習，兩人分手，張某旭多次要求復合，還以其家人的人身安全威脅、恐嚇。

2025年3月8日晚，張某旭攜帶三把刀前往胡張鄉朱村，在韓某某家門口看到了韓某棟外出，於是他通過鄰居家的空院翻進韓家後藏匿。凌晨3時許，韓某棟回家，發現了藏著的張某旭，張某旭見狀拔刀就刺，並追至門外捅刺數刀將其殺害。行凶後張某旭返回韓家尋找其他家人，未果後自行撥打了120和110，並在家門口等待民警到場。

張某旭因為涉嫌故意殺人罪，於3月9日被夏縣公安局刑事拘留，夏縣人民檢察院批准逮捕。

8月18日運城市人民檢察院提起公訴，檢方認為，被告張某旭因不能正確處理情感糾紛，持刀連續捅刺他人致人死亡，應當以故意殺人罪追究其刑事責任，但是案發後被告報警並撥打了急救電話，到案後如實供述自己的罪行自首，可以從輕或者減輕處罰。

網友回應：

故意殺人，目的還是殺人全家，自首還能減輕處罰，不就是笑話嗎，以後遇到這樣害怕什麼，還不如先下手為強。

確認對方已經死透了，然後再打120，這有什麼意義？故意殺人!

帶了三把刀，還問「家人還有沒有人」，事後打110不是為了自首，感覺更多的是向女方炫耀，支持死刑立即執行。

