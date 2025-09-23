二手奶茶？港男疑似在捷運站翻垃圾桶撿珍奶喝 網友勸刪文

台灣捷運站內禁止飲食，不過香港卻出現令人傻眼的一幕！最近有一名網友在社群平台發文，表示在港鐵站（香港捷運）看到一名男子在垃圾桶裡翻找，撿起一杯剛被丟掉的珍珠奶茶，接著疑似直接把剩下的奶茶喝掉。雖然影片沒拍到他翻垃圾桶的過程，但可以看到男子手上拿著一杯珍奶、站在捷運閘門內，疑似邊走邊喝。

這段影片曝光後在網路上掀起討論，有人批評這行為實在不衛生，但也有更多人認為原po太雞婆，直呼：「他又沒妨礙你，拍人家幹嘛？」甚至有人勸他趕快刪文，避免造成對當事人的傷害。

男子疑翻垃圾桶撿喝剩珍奶 網友傻眼問：現在流行二手奶茶？

原PO在Threads上發文表示，幾天前在港鐵某站的站內大廳，看見一名男子從垃圾桶裡拿出剛被一位女生丟掉的珍珠奶茶，「我整個傻眼，他直接拿一個女生喝過的珍奶來喝，現在流行二手奶茶嗎？」

他還補充說，會注意到這名男子，是因為對方剛好迎面走來時「還在挖鼻孔」，結果過沒多久就看到他翻垃圾桶撿奶茶，讓他印象超深刻。雖然影片沒拍到翻垃圾桶的瞬間，但有拍到他手拿那杯奶茶、疑似正在飲用。

這篇貼文隨即在網路上引起熱議。有些人擔心喝陌生人喝過的飲料有衛生風險，但也有不少網友跳出來反嗆原po太雞婆：「他又不是來跟你搶奶茶喝，關你什麼事？」、「人家又沒妨礙你，你管人家撿來喝什麼？」、「老人家翻垃圾桶撿寶特瓶、鋁罐也不見你拿出來公審？」、「要不你直接問他需不需要幫忙，比偷拍實在多了吧」、「他沒傷害你、也沒把垃圾亂丟，你幹嘛傷害他？」、「雖然這不是正常人會做的事，但也沒必要這樣放大檢視吧」。

許多網友呼籲大家要有同理心，指出就算男子真的撿別人喝過的飲料，也可能是因為生活遇到困難，不應該因為一段影片就對他進行公審。有網友寫道：「拍影片不如給他一杯新的」、「不如你買一杯給他，他就不用撿了」。

也有人提議，未來若遇到類似情況，不妨用更尊重的方式詢問，或主動提供幫助，而不是第一時間拿出手機錄影、上傳公審。

