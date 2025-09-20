香港地鐵站欄杆有「小籠包」引熱議 網友籲別碰：給好兄弟的？

快訊

香港01／ 撰文／謝茜嘉
香港地鐵站欄杆上出現一顆小籠包。（Threads@felix.prfm）
港鐵乘客於網上發文分享，在金鐘站一處扶手電梯前，發現1顆小籠包離奇被放在欄杆上。貼文引來熱議，網友紛紛笑言「欄上的包兒」、「碰瓷（意指假車禍）的一種，碰到爆汁就要賠錢」、「可能迷路了，不知道去哪轉車」、「領養代替購買，好好對它，它下半世靠你」。

該港鐵乘客於9月13日下午4時許在Threads發文表示，「為什麼欄杆上面會有個小籠包？」。照片顯示，金鐘站一處扶手電梯前，有人將1顆小籠包放在欄杆上，當時有不少人排隊乘搭扶手電梯，但沒人撿走小籠包。

港鐵金鐘站欄杆上有小籠包

原PO至同日晚上8時41分重回金鐘站，發現欄杆上的小籠包已消失不見，笑言「小籠包被有需要人士領養了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

網友笑：迷路了不知道去哪轉車

網友留言笑說，「不要問，趁熱吃」、「裡面有湯太熱，要在欄杆上放涼」、「社會測驗，看誰會吃掉它」。

有網友細思極恐，猜測「是不是在等7月的朋友來吃」、「農曆7月啦，不要和好兄弟搶食」。

網友：港人路不拾遺

另有網友認為，「路不拾遺是美德」、「根據香港人慣例，有人掉東西會幫忙撿起來放在隔離欄杆上等人認領，所以那顆小籠包是在等主人」。

文章授權轉載自《香港01》

香港 港鐵 地鐵 小籠包

有港鐵乘客於網上發文分享，在金鐘站一處扶手電梯前，發現1顆小籠包離奇被放在欄杆上。

