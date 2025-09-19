女子全身癱瘓6年僅嘴眼能動 接受腦機接口手術以意念抓取物品

34歲的芳若在社交平台分享了接受腦機接口手術後的喜悅，引起關注。6年前，一場車禍導致她全身癱瘓，僅剩眼睛和嘴巴能動。9月16日，她在大陸北京宣武醫院完成腦機接口首次開機訓練，通過意念成功控制機械手套抓取物品。這一突破讓她燃起恢復自理能力的希望，她表示將堅持康復，並通過直播分享「重生」歷程，鼓勵病友。

2019年10月1日，芳若遭遇嚴重車禍，陷入昏迷。醒來後，她發現自己胸部以下失去知覺，四肢完全無法動彈。手術後，病情未見好轉，她只能靠眼睛與外界交流，宛如「活在只有自己的世界」。在ICU期間，家人探視時間有限，芳若只能盯著天花板，內心充滿絕望，慨嘆自己甚至不如植物人，因為還在胡思亂想。

六年來，芳若長期臥床，需親屬24小時照顧。起初由婆婆看護，後因感到拖累丈夫，她主動提出離婚，孩子由她撫養。離婚後，母親成為她的主要照護者，負責喂飯、協助排便等日常起居。儘管多次萌生輕生念頭，家人與朋友的陪伴成為她堅持的動力，芳若說他們記得自己的生日，經常陪她聊天，這讓自己有了活下去的勇氣。

為減輕家庭負擔，芳若搬至農村，靠直播收入與親友接濟維持生活。在瀏覽手機時，她了解到腦機接口技術，其通過在大腦植入晶片，連接外骨骼或機械手套，讓患者用意念控制肢體動作。她形容這項技術「像魔法一樣」，隨即報名參與試驗，並在社交平台與病友交流。

8月14日，芳若在首都醫科大學宣武醫院接受腦機接口手術。9月16日，晶片首次開機，她通過意念控制機械手套成功抓取物品。她激動地說，只要她想著抓握，手就能動；放空大腦，就放下物品，非常神奇。

芳若表示，術後半年是關鍵康復期，醫生將定期隨訪，檢查腦機接口運行情況。她每天堅持訓練，目標是一年內恢復雙手活動能力，未來希望擺脫手套，實現自理，「對於正常人來說，這是很普通的事，但是對於我來講，這是遙不可及的」。芳若還計劃在社交平台分享康復進展，記錄「重生」過程，激勵更多病友。

9月17日晚，芳若在直播中分享手術感受，鼓勵病友保持信心。她的故事感動了無數網友，許多人為她的堅強與樂觀點讚。

據悉，宣武醫院的腦機接口技術由國家神經疾病醫學中心主任趙國光團隊、中國科學院北京腦科學與類腦研究所羅敏敏教授團隊及北京芯智達科技有限公司聯合研發。該技術採用柔性高密度腦皮層電極，實現128通道高通量信號採集，功耗低、傳輸高效，位居國際領先水平。今年3月，該團隊成功幫助一名漸凍症失語患者重建交流能力，標誌著中國在腦機接口領域的重大突破。

文章授權轉載自《香港01》