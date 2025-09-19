大陸廣東女撞樣劉亦菲走紅！3支影片吸30萬粉絲 本人大方承認蹭流量

大陸廣東一名女生因外貌與女星劉亦菲相似，在社交媒體發布3支影片後，吸引了逾30萬粉絲和55萬按讚。為自己取網名「劉一菲」的她，近日在直播中承認「叫這個名字就是蹭她（劉亦菲）的流量」，還表示自己長相一直是這樣。

劉一菲在網路走紅後，引發不少傳媒相繼報導。對此，她本人近日開直播表示，「沒有花錢發過新聞」，還稱不會直播帶貨，只是單純喜歡直播而已。

對於有人好奇，為何給自己取名「劉一菲」，她大方承認，「叫這個名字就是蹭她（劉亦菲）的流量」。亦有人詢問日後會否演短劇，她表示，「我進不了娛樂圈，把我想的太牛了。」

網友評論： 「我要長這樣我也蹭。」 「確實有點像，不過還是天仙好看。」 「其實不是很像，就是妝容髮型跟表情在模仿。」 「大方承認這一點其他網紅很難做到吧，這一點就很佩服她。」 「她這樣大方承認了之後估計也只能當網紅了沒什麽別的前途了。」

