等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年
近日，大陸杭州1名5旬婦人在家邊周圍散步時，誤踩到廢棄的氫氟酸（俗稱「化骨水」），緊急送醫搶救仍不治，事件引發廣泛關注。根據杭州市公安局餘杭區分局18日通報，事發地廢墟處原建有一平房，在現場的幾個裝有氫氟酸的桶子，竟是從事外牆清洗工作的原住戶2015年搬離時便遺棄在那。
有大陸網友14日晚間發文稱，母親外出散步時誤踩到化學品氫氟酸，當場便無法行走，送醫後被確診氫氟酸中毒，後出現心臟衰竭、呼吸停跳等症狀，最終不幸離世。
《南方都市報》報導，根據杭州警方發布的警情通報，不幸身亡的涂姓婦女，1974年出生，江西人，暫住餘杭閒林街道，與丈夫共同經營食品店。
通報指，9月9日上午，涂婦陪同兩位女性朋友在事發區域墾荒種菜，其間涂婦在經過廢墟時踩破一個白色方形塑膠桶，腳部接觸桶內液體（氫氟酸）後出現劇烈灼痛。同行人員取水為其沖洗後將其送至涂某某丈夫經營的食品店，後由其丈夫送醫救治。
通報稱，現場勘查發現，在廢墟處另有兩個同類型塑料桶，一桶滿裝、一桶剩半桶，均密封，和一外包裝紙箱殘片，上面有生產企業名稱和生產許可證編號。
通報指出，經調查，該廢墟處原建有一平房，1938年出生的艾姓男子於2013年至2015年期間曾在該空置平房居住，該三桶氫氟酸系其從事外牆清洗工作、1973年出生的兒子放置，且「2015年搬離時遺棄」。通報稱，目前，涉案人員已被控制，案件正在進一步偵辦中。
氫氟酸作為一種氟化氫氣體的水溶液，是一種無色、具有刺激性氣味的腐蝕性液體。由於具有極強的腐蝕性，能腐蝕金屬、玻璃和含矽的物質，如石英等。氫氟酸蒸氣或液體接觸皮膚可引起嚴重灼傷，導致深層組織損傷，嚴重時甚至危及生命。
目前大陸對於氫氟酸的管理仍存在一些漏洞。有媒體報導稱，網購平台上搜索「氫氟酸溶液」「HF水溶液」「氫氟酸清洗劑」等，頁面上卻可直接跳轉出多家在售的標準溶液，價格從人民幣8至42元不等，部分商家的銷售數量甚至超過4,000件。
