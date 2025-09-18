快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
有大陸網友14日晚間發文稱，其母親外出散步時誤踩到「化骨水」，當場便無法行走，送醫後仍不幸離世。（圖／取自微博）
有大陸網友14日晚間發文稱，其母親外出散步時誤踩到「化骨水」，當場便無法行走，送醫後仍不幸離世。（圖／取自微博）

近日，大陸杭州1名5旬婦人在家邊周圍散步時，誤踩到廢棄的氫氟酸（俗稱「化骨水」），緊急送醫搶救仍不治，事件引發廣泛關注。根據杭州市公安局餘杭區分局18日通報，事發地廢墟處原建有一平房，在現場的幾個裝有氫氟酸的桶子，竟是從事外牆清洗工作的原住戶2015年搬離時便遺棄在那。

有大陸網友14日晚間發文稱，母親外出散步時誤踩到化學品氫氟酸，當場便無法行走，送醫後被確診氫氟酸中毒，後出現心臟衰竭、呼吸停跳等症狀，最終不幸離世。

《南方都市報》報導，根據杭州警方發布的警情通報，不幸身亡的涂姓婦女，1974年出生，江西人，暫住餘杭閒林街道，與丈夫共同經營食品店。

通報指，9月9日上午，涂婦陪同兩位女性朋友在事發區域墾荒種菜，其間涂婦在經過廢墟時踩破一個白色方形塑膠桶，腳部接觸桶內液體（氫氟酸）後出現劇烈灼痛。同行人員取水為其沖洗後將其送至涂某某丈夫經營的食品店，後由其丈夫送醫救治。

通報稱，現場勘查發現，在廢墟處另有兩個同類型塑料桶，一桶滿裝、一桶剩半桶，均密封，和一外包裝紙箱殘片，上面有生產企業名稱和生產許可證編號。

通報指出，經調查，該廢墟處原建有一平房，1938年出生的艾姓男子於2013年至2015年期間曾在該空置平房居住，該三桶氫氟酸系其從事外牆清洗工作、1973年出生的兒子放置，且「2015年搬離時遺棄」。通報稱，目前，涉案人員已被控制，案件正在進一步偵辦中。

氫氟酸作為一種氟化氫氣體的水溶液，是一種無色、具有刺激性氣味的腐蝕性液體。由於具有極強的腐蝕性，能腐蝕金屬、玻璃和含矽的物質，如石英等。氫氟酸蒸氣或液體接觸皮膚可引起嚴重灼傷，導致深層組織損傷，嚴重時甚至危及生命。

目前大陸對於氫氟酸的管理仍存在一些漏洞。有媒體報導稱，網購平台上搜索「氫氟酸溶液」「HF水溶液」「氫氟酸清洗劑」等，頁面上卻可直接跳轉出多家在售的標準溶液，價格從人民幣8至42元不等，部分商家的銷售數量甚至超過4,000件。

丈夫 氣味

延伸閱讀

憂藏貓膩危及公安 台中藍黨團喊：中火全面體檢 台電說話了

興達電廠爆炸後…中火呢？台中藍黨團疑「這2事藏貓膩」喊：全面體檢

迪奧客戶個資外洩 陸公安通報3違法事實祭出行政處罰

北京九三閱兵第二度預演規模更大 多款新式武器曝光

相關新聞

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

近日，大陸杭州1名5旬婦人在家邊周圍散步時，誤踩到廢棄的氫氟酸（俗稱「化骨水」），緊急送醫搶救仍不治，事件引發廣泛關注。...

指甲也能賣錢？陸女收集多年「一斤賣1320元」 網驚：錯過財富自由

你有想過「剪下的指甲」竟然能換錢嗎？大陸河北保定一名女子，從小就習慣把自己和家人的指甲收集起來，沒想到多年後，真的有人高價收購，每斤最高喊到300元人民幣（約1320元台幣），消息一出讓網友全傻眼。

情侶各自假結婚！港男謊報單身登記1人國宅 網嘲諷：獲配牢房

申請公屋輪候切勿謊報資料！有公屋輪候者於網上發文自爆，她與男友10多年前未相識時，同樣為賺快錢而與他人假結婚，男友未離婚下申請一人公屋，近日終獲通知安排見房屋署主任，她擔憂房屋署會不會要求交文件查證是否單身，故詢問網友如何處理。

念書時沒錢買…他秀「媽媽手縫NIKE書包」 官方讚：縫得真棒

日前，有網友發影片稱，中學時想要一個NIKE書包，媽媽便給他縫了一個，後來他逢人便說「這是我媽媽縫的，媽媽的世界...

廣東汕尾驚現蟒蛇吞死牛犢 消防趕到現場送走放生

據《第一現場》報道，有網友反映，9月14日，汕尾陸河縣出現一隻蟒蛇吞死牛犢，消防到場處理。

車廂現蛇蹤！港女深夜搭荃灣線驚見車門邊有條黑蛇 港鐵：已捉走

港鐵蛇出沒注意！有港鐵乘客於網上發文表示，她於深夜乘搭荃灣線列車時，在車廂內發現1條蛇。她在荃灣站下車後，拍下該條蛇在門邊蠕動的畫面於網上分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。