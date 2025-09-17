快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

聽新聞
0:00 / 0:00

情侶各自假結婚！港男謊報單身登記1人國宅 網嘲諷：獲配牢房

聯合新聞網／ 撰文／謝茜嘉
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

申請公屋輪候切勿謊報資料！香港有公屋輪候者於網上發文自爆，她與男友10多年前未相識時，同樣為賺快錢而與他人假結婚，男友未離婚下申請一人公屋，近日終獲通知安排見房屋署主任，她擔憂房屋署會不會要求交文件查證是否單身，故詢問網友如何處理。

網友留言批評此人男友涉假結婚，更在申請公屋時謊報資料，直言「首先你男朋友結了婚才申請單人公屋？婚姻狀況都謊報一定有問題！自己放棄吧，不要去見主任然後自己取消申請應該沒事吧！」、「是見主任，不過是見入境署主任和矯正主任，獲配牢房謝謝。」

該公屋輪候者於Facebook群組「公屋討論區」發文問道，「想請教一下大家，我男朋友申請單人公屋，現在終於叫他去見主任，但因為我們那年代沒錢就想賺快錢，沒想到將來。我們分別也曾假結婚，那時我們還沒認識，現在我們的『假結婚』還未離婚，明天就要去見主任，想知道房署是否一定會去確認申請人是否真的單身？」

港男假結婚 虛報單身輪候公屋

貼文引來網友批評，「假結婚入境處會馬上拉你去坐牢」、「入境處明天就來拉你，自己承認假結婚，犯法的」、「自首是你們唯一的解決辦法」、「自己種的因就要吃自己種的果」。

網友：自行放棄，離婚重新申請

當事人其後留言表示，知道假結婚的後果，「我為了這單『婚姻』10幾年前已經坐了牢！只是沒有辦理離婚！」，並重申目前「快要拿到公屋要見主任」的是男友，因此想請教如何處理。有網友回答道，「無法處理，要放棄，然後去辦離婚，搞定離婚之後，再重新申請」；「單方面也可以辦理離婚，但時間比較長，要等。」

延伸閱讀：

秀茂坪住所變私煙倉庫！價值18萬港幣貨物被海關扣押 52歲女清潔工被拘

濫用公屋｜陳家珮歡迎加罰則增阻嚇性 希望釐清規管借公屋賺錢的行為

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

苟芸慧與富三代離婚：都解決了 露面談近況網讚「更漂亮了」

蕾菈離婚半個月就出事！前夫湯宇機場崩潰 她緊急救援

港男搭計程車稱先送女友！聽聞車費立即改行程 司機暗諷1事

老伯搭巴士坐博愛座手腳「十指緊扣」！港男認噁心 網友嘲：手足情深

相關新聞

指甲也能賣錢？陸女收集多年「一斤賣1320元」 網驚：錯過財富自由

你有想過「剪下的指甲」竟然能換錢嗎？大陸河北保定一名女子，從小就習慣把自己和家人的指甲收集起來，沒想到多年後，真的有人高價收購，每斤最高喊到300元人民幣（約1320元台幣），消息一出讓網友全傻眼。

情侶各自假結婚！港男謊報單身登記1人國宅 網嘲諷：獲配牢房

申請公屋輪候切勿謊報資料！有公屋輪候者於網上發文自爆，她與男友10多年前未相識時，同樣為賺快錢而與他人假結婚，男友未離婚下申請一人公屋，近日終獲通知安排見房屋署主任，她擔憂房屋署會不會要求交文件查證是否單身，故詢問網友如何處理。

念書時沒錢買…他秀「媽媽手縫NIKE書包」 官方讚：縫得真棒

日前，有網友發影片稱，中學時想要一個NIKE書包，媽媽便給他縫了一個，後來他逢人便說「這是我媽媽縫的，媽媽的世界...

廣東汕尾驚現蟒蛇吞死牛犢 消防趕到現場送走放生

據《第一現場》報道，有網友反映，9月14日，汕尾陸河縣出現一隻蟒蛇吞死牛犢，消防到場處理。

車廂現蛇蹤！港女深夜搭荃灣線驚見車門邊有條黑蛇 港鐵：已捉走

港鐵蛇出沒注意！有港鐵乘客於網上發文表示，她於深夜乘搭荃灣線列車時，在車廂內發現1條蛇。她在荃灣站下車後，拍下該條蛇在門邊蠕動的畫面於網上分享。

深圳市民撿到2.2公斤價值845萬的金條 網感嘆：連巧克力都不敢買這麼大

近日，深圳有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤，金條上標示重達2267.83克。涉事交警向內媒表示：「有群眾反映撿到一個金條，我還很愕然。」此事一經報道，相關話題登上熱搜第1位，網友感嘆「巧克力我都不敢買這麼大的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。