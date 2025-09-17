情侶各自假結婚！港男謊報單身登記1人國宅 網嘲諷：獲配牢房

申請公屋輪候切勿謊報資料！香港有公屋輪候者於網上發文自爆，她與男友10多年前未相識時，同樣為賺快錢而與他人假結婚，男友未離婚下申請一人公屋，近日終獲通知安排見房屋署主任，她擔憂房屋署會不會要求交文件查證是否單身，故詢問網友如何處理。

網友留言批評此人男友涉假結婚，更在申請公屋時謊報資料，直言「首先你男朋友結了婚才申請單人公屋？婚姻狀況都謊報一定有問題！自己放棄吧，不要去見主任然後自己取消申請應該沒事吧！」、「是見主任，不過是見入境署主任和矯正主任，獲配牢房謝謝。」

該公屋輪候者於Facebook群組「公屋討論區」發文問道，「想請教一下大家，我男朋友申請單人公屋，現在終於叫他去見主任，但因為我們那年代沒錢就想賺快錢，沒想到將來。我們分別也曾假結婚，那時我們還沒認識，現在我們的『假結婚』還未離婚，明天就要去見主任，想知道房署是否一定會去確認申請人是否真的單身？」

港男假結婚 虛報單身輪候公屋

貼文引來網友批評，「假結婚入境處會馬上拉你去坐牢」、「入境處明天就來拉你，自己承認假結婚，犯法的」、「自首是你們唯一的解決辦法」、「自己種的因就要吃自己種的果」。

網友：自行放棄，離婚重新申請

當事人其後留言表示，知道假結婚的後果，「我為了這單『婚姻』10幾年前已經坐了牢！只是沒有辦理離婚！」，並重申目前「快要拿到公屋要見主任」的是男友，因此想請教如何處理。有網友回答道，「無法處理，要放棄，然後去辦離婚，搞定離婚之後，再重新申請」；「單方面也可以辦理離婚，但時間比較長，要等。」

延伸閱讀：

秀茂坪住所變私煙倉庫！價值18萬港幣貨物被海關扣押 52歲女清潔工被拘

濫用公屋｜陳家珮歡迎加罰則增阻嚇性 希望釐清規管借公屋賺錢的行為

文章授權轉載自《香港01》