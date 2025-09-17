指甲也能賣錢？陸女收集多年「一斤賣1320元」 網驚：錯過財富自由

近日，深圳有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤，金條上標示重達2267.83克。涉事交警向內媒表示：「有群眾反映撿到一個金條，我還很愕然。」此事一經報道，相關話題登上熱搜第1位，網友感嘆「巧克力我都不敢買這麼大的」。

