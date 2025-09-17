聽新聞
廣東汕尾驚現蟒蛇吞死牛犢 消防趕到現場送走放生
據《第一現場》報道，有網友反映，9月14日，汕尾陸河縣出現一隻蟒蛇吞死牛犢，消防到場處理。
報道指，9月14日，廣東汕尾陸河縣河田鎮布金村鷹嘴山下，一隻蟒蛇吞死牛犢，消防趕到現場，將蛇放進準備好的金屬容器中，並送至人跡罕至的地方放生。
河田鎮消防隊表示，蟒蛇重10kg左右，已將其送到直線距離10km外放生了，那裏人跡罕至。而對於被生吞的牛犢，相關部門對牛犢主人是否有賠償，河田鎮消防隊稱不了解，他們只負責現場的處置。
當地鎮政府職員介紹，吞食牛的是一條蟒蛇，是保護動物，已在偏遠地點將其放生。
