車廂現蛇蹤！港女深夜搭荃灣線驚見車門邊有條黑蛇 港鐵：已捉走

香港01／ 撰文：謝茜嘉
1條黑色幼蛇於第二節車廂門邊蠕動。（Threads@nari_artshop）

港鐵蛇出沒注意！有港鐵乘客於網上發文表示，她於深夜乘搭荃灣線列車時，在車廂內發現1條蛇。她在荃灣站下車後，拍下該條蛇在門邊蠕動的畫面於網上分享。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，9月16日凌晨約12時，一列荃灣綫列車抵達荃灣站後，有乘客向職員反映見到近車門位置有一條蛇，職員之後報警，該列車按原定安排收車回車廠後，警方聯同專業人士到場處理，並將該蛇帶走；事件中無人受傷，亦沒有影響列車服務。

該港鐵乘客於Threads發文發片，表示於9月15日晚上11時50分左右，在荃灣站下車時目睹車廂門邊有蛇，提醒「蛇出動注意」，又好奇「想知道怎樣上車」。

港鐵荃灣站車廂現蛇蹤

從樓主上載的10秒影片見到，當時列車打開車門停在站內，車廂內已無乘客，1條黑色幼蛇於第二節車廂門邊蠕動，至片尾有人走近該條蛇，然後聽到樓主說「這裡啊，小心啊。

網友笑：蛇年蛇可免費乘搭公共交通

有網友留言表示，「見到會嚇死，點解車裡的男人可以這麼冷靜」，亦有人笑言「今年係蛇年，有蛇出沒好正常」、「今年係蛇年，蛇係主角，可免費乘搭公共交通」、「阿蛇都要回家」、「有沒有買票啊，蛇」。

文章授權轉載自《香港01》

