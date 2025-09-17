快訊

謝欣穎斬王柏傑4年情！昔好友婚禮大吵「互潑飲料」分手內幕曝

設址88會館隔壁吸金、洗錢1.7億 絕對集團總經理聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

深圳市民撿到2.2公斤價值845萬的金條 網感嘆：連巧克力都不敢買這麼大

香港01／ 撰文： 朱加樟
有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤。（影片截圖）
有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤。（影片截圖）

近日，深圳有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤，金條上標示重達2267.83克。涉事交警向內媒表示：「有群眾反映撿到一個金條，我還很愕然。」此事一經報道，相關話題登上熱搜第1位，網友感嘆「巧克力我都不敢買這麼大的」。

內媒9月15日報道指，按照水貝黃金的價格計算，這條金條的價值近200萬元人民幣（約845萬台幣）。

事件發生在9月13日下午四點半左右，深圳交警候國棟就是影片中的當事人。候國棟說，當時和同事正在羅湖的水貝二路開展整治行動，突然有市民跑上前來求助，指他撿到一塊金條。

候國棟現場確認，這塊金條的重量是2267.83克，隨後立即上報總台通知派出所到場。

報道指，大概在幾分鐘之後，一名男子來到現場，自稱是金條失主，恰好此時派出所的民警也到了現場。

金條最終物歸原主

民警通過核實失主的身份信息、購買信息以及調取監控確認金條丟失的過程，最終確認金條就是這名男子在出行的過程中不慎丟失的。

民警查看了男子的票據，最後也稱了重量，確實是他單據上的2267.83克，最後把金條物歸原主。

深圳水貝是內地最大的黃金珠寶產業集聚地，長期以來有大量遊客在該處買賣黃金。

水貝是深圳黃金集散地。

延伸閱讀：

中國遊客毛里裘斯獨救墜崖德國青年　未挽回一命仍獲逝者父親感激

廣東女買早餐｢老闆是16年前初戀｣重遇一刻曝光　進展神速年底結婚

文章授權轉載自《香港01》

深圳 影片 黃金 失主 廣東

相關新聞

車廂現蛇蹤！港女深夜搭荃灣線驚見車門邊有條黑蛇 港鐵：已捉走

港鐵蛇出沒注意！有港鐵乘客於網上發文表示，她於深夜乘搭荃灣線列車時，在車廂內發現1條蛇。她在荃灣站下車後，拍下該條蛇在門邊蠕動的畫面於網上分享。

深圳市民撿到2.2公斤價值845萬的金條 網感嘆：連巧克力都不敢買這麼大

近日，深圳有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤，金條上標示重達2267.83克。涉事交警向內媒表示：「有群眾反映撿到一個金條，我還很愕然。」此事一經報道，相關話題登上熱搜第1位，網友感嘆「巧克力我都不敢買這麼大的」。

自駕遊注意！男子撞死6匹馬被要求賠償18萬 稱：馬主人也該擔責

近日，關於「男子自駕遊在218國道伊犁段撞死牧民6匹馬」一事引發關注。司機馬先生表示，交警部門已出具事故證明，但未劃分責任，他打算走法律程序認定責任和賠償。

遊客成袋帶走茶卡鹽湖鋪路鹽惹議 景區：原鹽含雜質，不能食用

位於青海海西州烏蘭縣的茶卡鹽湖，憑借其獨特的自然景觀，成為熱門旅遊地點。惟近日有網友反映，多名遊客用膠袋將茶卡鹽湖路邊的鹽裝好帶走，質疑此行為不符合景區規定。

淡淡的哀傷…童割包皮「半月後睪丸竟壞死」 醫認手術器材是臨時買的

近日，重慶一名13歲男童以1200元（人民幣，約新台幣5103元）的費用在當地一處社區醫院做割包皮手術，半個月後左側睪丸壞死被切除，家長質疑醫院存在問題…

「別讓老人接送」陸國小貼公告挨批為難家長 校方這樣說

廣州南沙區一間小學日前發出建議「不讓老人接送小孩」的公告，表示身體狀況欠佳的老人不適合接送學生，並強調「相信家長也會根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。