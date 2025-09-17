深圳市民撿到2.2公斤價值845萬的金條 網感嘆：連巧克力都不敢買這麼大

近日，深圳有市民拍到羅湖一名交警拿著金條執勤，金條上標示重達2267.83克。涉事交警向內媒表示：「有群眾反映撿到一個金條，我還很愕然。」此事一經報道，相關話題登上熱搜第1位，網友感嘆「巧克力我都不敢買這麼大的」。

內媒9月15日報道指，按照水貝黃金的價格計算，這條金條的價值近200萬元人民幣（約845萬台幣）。

事件發生在9月13日下午四點半左右，深圳交警候國棟就是影片中的當事人。候國棟說，當時和同事正在羅湖的水貝二路開展整治行動，突然有市民跑上前來求助，指他撿到一塊金條。

候國棟現場確認，這塊金條的重量是2267.83克，隨後立即上報總台通知派出所到場。

報道指，大概在幾分鐘之後，一名男子來到現場，自稱是金條失主，恰好此時派出所的民警也到了現場。

金條最終物歸原主

民警通過核實失主的身份信息、購買信息以及調取監控確認金條丟失的過程，最終確認金條就是這名男子在出行的過程中不慎丟失的。

民警查看了男子的票據，最後也稱了重量，確實是他單據上的2267.83克，最後把金條物歸原主。

深圳水貝是內地最大的黃金珠寶產業集聚地，長期以來有大量遊客在該處買賣黃金。

水貝是深圳黃金集散地。

