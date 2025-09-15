自駕遊注意！男子撞死6匹馬被要求賠償18萬 稱：馬主人也該擔責

近日，關於「男子自駕遊在218國道伊犁段撞死牧民6匹馬」一事引發關注。司機馬先生表示，交警部門已出具事故證明，但未劃分責任，他打算走法律程序認定責任和賠償。

馬先生指出，他身上擦破了點皮，車上其他3人未受傷。現場，3匹馬當場死亡，另外3匹馬被撞倒後不久也死了。當地交警趕到現場處置，維持交通秩序，事故車輛被拖走。因車輛斷電，無法啟動，他暫未看到CCTV拍下的碰撞畫面。

13日中午，馬先生指出，除了賠償沒談攏外，馬主人對他們很照顧。通過法律途徑解決，對雙方都公平。不過，同類馬匹，當地保險公司、馬販子透露的價格和馬主人提出的價格確實有出入。目前，馬先生正在就此事諮詢律師。

事發後，馬主人帶著他們一起去當地市場詢問了馬匹的價格，還把他們帶到家中吃水果、吃飯和過夜。雙方除了馬匹賠償金沒談攏，其他方面的交流都很順暢。

馬先生表示，交警部門只是證明這個事故發生了，沒有劃分責任，讓雙方協商解決。馬主人稱每匹大馬價值約1.2萬元（人民幣，下同。約新台幣4.8萬元），每匹小馬價值幾千元，他不知被撞的馬是啥品種，值多少錢，不敢輕易支付賠償。萬幸的是車上的人和路上的人沒事，看到6匹馬被撞身亡，大家很內疚。

馬先生在伊犁218國道上撞死了6匹馬，行程提前結束，沒有酒駕和疲勞駕駛，馬主人說，一匹大馬價值約1.2萬元（約新台幣4.8萬元），「當司機馬先生對極稱，交警部門已出具事故證明，但未劃分責任，他打算走法律程序認定責任和賠償。」

事發地附近另一交警中隊官方人士表示，當地屬於牧區，車輛撞死的馬、牛、羊等，保險公司會進行處理。車輛沒有商業保險，由司機和牧民協商解決。這種事故，出具事故認定書，可能會認定司機全責。新源縣某保險公司工作人員稱，這種事故沒有特殊險種，只能通過交強險和商業險處理。

9月12日，車主馬先生講述事發經過及處置情況。馬先生稱，他們一行四人從河南開著一輛新能源汽車到西北自駕游，9月7日下午行駛到218國道伊犁段，車輛處於輔助駕駛模式，正常直線行駛，沒有變道，突然撞到道路上的馬群。當時，車上的人都蒙了，氣囊彈出，擋風玻璃破裂。

網傳影片顯示，一輛新能源汽車引擎蓋變形翹起，車頭受損，擋風玻璃破裂，安全氣囊彈出。多匹馬被撞倒，躺在道路旁和草地上。現場，有交警在處置。

馬主人提出，撞死6匹馬總共需要賠償4.5萬元（約新台幣18萬元）。馬先生詢問當地保險公司得知，被撞的是普通馬匹，每匹大馬的價值低於1.2萬元（約新台幣4.8萬元），與馬主人提出的賠償標準有差距，「如果撞死的是名貴馬，一匹得賠幾十萬元」，他表示，這輛車只有交強險，沒有商業保險，車損比較大，自己修車預計需花費幾萬元。

馬先生要自己出錢修車，又要賠付匹馬錢，壓力很大。他認為，馬群大面積佔據國道，與車輛發生碰撞，馬主人也應該擔責。接下來，他打算走法律程序解決此事。後續訴訟，判定他承擔多少責任，絕不逃避。他提醒，「希望大家引以為戒，自駕游務必謹慎駕駛，安全第一，買好保險。

