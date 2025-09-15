遊客成袋帶走茶卡鹽湖鋪路鹽惹議 景區：原鹽含雜質，不能食用

位於青海海西州烏蘭縣的茶卡鹽湖，憑借其獨特的自然景觀，成為熱門旅遊地點。惟近日有網友反映，多名遊客用膠袋將茶卡鹽湖路邊的鹽裝好帶走，質疑此行為不符合景區規定。

在網傳影片中，幾名遊客蹲在路邊，將鋪路的鹽裝入膠袋，打包帶走。《央視新聞》報導，據景區介紹，鋪路的鹽是從鹽湖中採挖的原鹽，之所以用來鋪路，是為了豐富場景，提升遊客的遊玩體驗。

景區工作人員稱，茶卡鹽湖是自然形成，奇特景觀吸引很多外地遊客，大家會覺得很稀奇，所以會將鹽帶走作為紀念，之前也有遊客帶走鹽，不少人會撿拾幾顆鹽晶體留作紀念，但用膠袋大量裝鹽帶走的情況比較罕見。

工作人員表示，景區一直都有巡查人員全域巡查，見到遊客帶走鹽時會做溫馨提示，景區不建議遊客把鹽帶走，「從生態文明保護、文明旅遊的角度告訴大家，把鹽晶體留在茶卡鹽湖，裝點湖面」。

事件引起關注後，網友紛紛討論鋪路鹽的成分及其用途，有人認為可以直接食用，也有人表示鹽中含有毒物質。據介紹，鋪路鹽其實含有石頭、頭髮和很多其他雜質。

青海省鹽業股份有限公司總工程師孔會民表示，鋪路鹽的主要成分是氯化鈉，氯化鈉的含量也達到97.5%以上。雖然從含量上來說，是滿足國家食品食用鹽要求，但從衛生條件而言，鋪路鹽是鋪在道路兩旁，人來人往存在衛生安全隱患，不建議食用。

景區負責人表示，茶卡鹽湖鹽儲量約4.5億噸，雖然個別遊客撿鹽帶走的現象不會對鹽湖造成顯著影響，但仍不建議遊客有如此行為。

景區工作人員表示，鋪路的鹽含有較多雜質，不符合衛生健康標準，不能食用。遊客若想要鹽湖產的食用鹽，可在景區購買，每人也可憑套票免費領取一包。景區將會加強文化館的建設，吸引遊客前往鹽湖文化館，深入了解鹽湖文化。同時加強區域整體巡查，廣播全面覆蓋，提示遊客盡量把美景留在茶卡鹽湖。

文章授權轉載自《香港01》