淡淡的哀傷…童割包皮「半月後睪丸竟壞死」 醫認手術器材是臨時買的

香港01／ 撰文／朱加樟
重慶一名13歲男童以5103元的費用在當地一處社區醫院做割包皮手術，半個月後左側睪丸壞死被切除，家長質疑醫院存在問題。示意圖／AI生成
重慶一名13歲男童以5103元的費用在當地一處社區醫院做割包皮手術，半個月後左側睪丸壞死被切除，家長質疑醫院存在問題。示意圖／AI生成

近日，重慶一名13歲男童以1200元（人民幣，約新台幣5103元）的費用在當地一處社區醫院做割包皮手術，半個月後左側睪丸壞死被切除，家長質疑醫院存在問題。涉事做割包皮手術的醫生坦言，當時的手術工具是臨時在外面的醫療器材公司購買的。

據重慶網絡廣播電視台等陸媒報導，今年8月，錢先生帶著13歲的兒子在涪陵區荔枝街道社區衛生服務中心做了割包皮手術。手術半個月後，男童感覺左腹部疼痛，下體疼痛難忍。在當地三甲醫院檢查發現左側睪丸缺血壞死，經家長同意後切除。

「娃兒的陰影，畢竟一生的問題，睪丸受到影響，達不到生育的效果怎麼辦？」錢先生表示，他想知道該醫院割包皮手術是否存在問題，從而造成了孩子睪丸壞死。

錢先生表示，涉事醫生是朋友介紹的，付費時是直接轉給醫生，並沒有交到醫院的收費處。

涉事的王醫生則表示，錢先生是自己朋友的「好哥們」，給予了特殊照顧。這1200元手術費，其中500元（約新台幣2126元）是手術器材——吻合器的費用。他在手術前用這筆錢，通過外面的醫療器械公司採購了這一器材。餘下700元手術費，他轉交給了醫院收費室。

但報導指，手術費其實是王醫生得知男童睪丸被切後才上交的。

錢先生表示，他們接下來會申請醫療鑒定，並按照鑒定結果，來考慮下一步的方案。

涪陵區荔枝街道社區衛生服務中心工作人員表示，目前上級正在調查處理此事。

文章授權轉載自《香港01》

