最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」挨告 法院判賠935萬元

年輕人惡搞的代價驚人。今年2月，上海兩名17歲少年在海底撈用餐後朝火鍋尿尿並拍下影片上傳網路。據人民網報導，涉案的兩名17歲少年及其父母近日遭法院判決，除需登報道歉，還得賠償人民幣220萬元（約合新台幣935萬元）。

對於這項判決結果，有網友驚呼：「一泡尿220萬，在三、四線城市，就是一套房」。但多數大陸網友都支持法院這項判決，紛紛留言稱：「大快人心，這輩子可算長記性了」「賠的好，叫你們不好好管教孩子」「熊孩子都是家長放任的結果。家長不管教，總有一天社會也會教其做人」。

人民網稱，今年2月24日凌晨，兩名17歲少年唐某、吳某在上海一家海底撈包廂內用餐後，站上餐桌朝火鍋小便。兩人還相互拍影片上傳社交平台，影片很快就在大陸網上瘋傳。

3月12日，海底撈火鍋微博發布道歉聲明，表示會將該門店的餐具全部銷毀換新，並對整個門店進行消毒，同時對事發時段到消毒這段時間內用餐的4,109單消費者全額退還餐費，並按付款10倍給予補償。

3月14日，海底撈向上海市黃浦區人民法院控告唐姓和吳姓少年及兩人父母，要求公開賠禮道歉，並賠償餐具損耗費、清洗消毒費人民幣15萬元，經營損失、商譽損失2,300萬元，維權開支10萬元，訴訟材產保全責任保險費9,300元。

經審理，上海市黃浦區人民法院認為，唐某、吳某共同故意實施向火鍋內小便的行為，在清楚知曉影片公開後可能產生的網絡傳播效應及負面社會影響的情況下，仍積極追求或放任相應影片公開傳播，主觀上均有過錯，構成對財產以及以侮辱方式對名譽的共同侵權。

上海市黃浦區人民法院表示，唐某、吳某雖系限制民事行為能力人，但承擔賠禮道歉責任能促使其充分反省。唐某、吳某各自父母對未成年人未盡到監護職責，導致兩未成年人實施侵權行為。基於此，法院確定六被告承擔賠禮道歉責任。經濟損失賠償方面，依法由監護人承擔賠償責任。

上海市黃浦區人民法院最終判決兩名少年及其父母，在保護未成年人隱私的情況下，分別在指定報刊賠禮道歉；兩名少年的父母賠償餐具損耗費和清洗消毒費人民幣13萬元，賠償公司經營損失和商譽損失200萬元及維權開支7萬元，共計人民幣220萬元。