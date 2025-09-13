快訊

清潔隊員將「殘值32元」電鍋送拾荒婦遭起訴 法務部發聲了

遺棄榮民致死被判7年…她躲大陸23年 化名返台「這原因」被抓了

聽新聞
0:00 / 0:00

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸抖音女團「SK月亮湖217」靠一首「上車歌」在台灣爆紅，腦筋動得快的小編，立即在IG開設帳號。（圖／截取自sk.moonlake217 IG）
大陸抖音女團「SK月亮湖217」靠一首「上車歌」在台灣爆紅，腦筋動得快的小編，立即在IG開設帳號。（圖／截取自sk.moonlake217 IG）

大陸抖音女團「SK月亮湖217」，日前靠一首「上車歌」在台灣爆紅，許多台灣網友湧入抖音，刷「國昌哥哥」、「清德哥哥」、「文哲哥哥」等政治人物的名字，甚至連「靜平」、「靜屏」等同音字都出現，結果導致直播間關閉。腦筋動得快的小編，立刻在IG開設帳號，開設4天追蹤數已經6萬，還可以看到C位楓葉的便服熱舞影片。

目前國際抖音Tiktok沒有禁播，隨便滑都可以看到，越來越多直播台的團播都在跳「上車舞」，甚至連韓籍啦啦隊李雅英也跳起無歌詞版的上車舞。

大陸抖音女團「SK月亮湖217」以獨特的「上車舞」走紅，只要觀看直播的網友打賞，就可以馬上被點名上車，洗腦旋律加上浮誇的歌詞，被形容「一旦點進去就很難關掉」。

因此有許多台灣網友湧入抖音，刷一排政治人物的名字，例如「國昌哥哥」、「清德哥哥」、「文哲哥哥」，甚至連「靜平」、「靜屏」等同音字都出現，結果讓幕後的旁白哥直接飆髒話，更導致直播間被關閉。

該團小編腦筋動得相當快，知道上車舞在台灣爆紅以後，9日直接在IG開設帳號，頭像就是女團C位的楓葉，目前追蹤數已經超過4萬，IG目前放有12部影片，也可以看到楓葉罕見沒穿洋裝、便服熱舞影片

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

大陸日前網路瘋傳抖音官方疑似要出手，根據流傳的內容，將「上車舞」、「電話舞」、「坐坐舞」等互動方式歸類為「不規範團播玩法」，並指出禁止透過唱唸改編或公開讀出觀眾暱稱、手機尾號等資訊來引導打賞，並舉例「@用戶暱稱＋寶寶請上車，XXX。下一位……」，這類話術已違規，一旦出現將處以禁播處分。

新華社曾於8月22日發表評論員栗雅婷，以題為「團播不能變成『精緻的擦邊』」文章指出，近年來，由多名主播參與表演的團播形式火爆網路，吸引了不少人的目光。然而有些團播卻「走偏」了方向，變成了「精緻的擦邊」。

這些男女主播們在厚重的美顏濾鏡下妝容精緻，腿被拉得又長又直，隨著動感音樂集體起舞，主持人在一旁激情喊麥，有的甚至做一些擦邊動作，吸引直播間的「大哥大姐」慷慨解囊。

對於擦邊行為，「網路信息內容生態治理規定」等早已明確要防範抵制製作、複製、發布含有宣揚低俗、庸俗、媚俗內容的不良信息。監管部門可實行「穿透式監管」，對於違規內容，不僅追究主播責任，更要穿透企業治理結構，嚴懲背後推手，提高違法違規成本。

「上車歌」在台灣爆紅，連韓籍啦啦隊李雅英也跳起無歌詞版的上車舞。（圖／截取自yyyoungggggg IG）
「上車歌」在台灣爆紅，連韓籍啦啦隊李雅英也跳起無歌詞版的上車舞。（圖／截取自yyyoungggggg IG

IG 抖音 直播 主播

延伸閱讀

雙胞胎上抖音？中國男主播「撞臉Joeman」 本尊神回7字

館長高喊「兩岸一家」！開抖音22天　狂吸粉200萬「上車囉」

網紅為博取流量抖音拍片炫耀｢第N次帶打火機登機｣艙內點火 遭罰行政拘留

圖奇鬼轉抖音台？子午「煌Kirali」家用3D狂跳「上車舞」兩小時

相關新聞

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

大陸抖音女團「SK月亮湖217」，日前靠一首「上車歌」在台灣爆紅，許多台灣網友湧入抖音，刷「國昌哥哥」、「清德哥哥」、「...

海底撈「小便門」涉案者父母判賠近千萬 網友：最貴的一泡

今年3月，一則海底撈火鍋店內有人「向火鍋小便」的影片引發廣大關注，隨後上海黃浦警方發布通報，對涉案的唐某和吳某作出行政拘...

熱氣球何小姐為何爆紅？網路聲量衝1.7萬筆 心理師解答了

熱氣球烏龍事件聲量飆破17,260筆，何小姐冷靜發言被推爆，她為何能把抱怨說到全場認同？心理師告訴你，我們能從中學到的2個溝通關鍵。

香港女子深夜只穿內衣呆坐馬路影片瘋傳！原因惹熱議 警員舉動獲讚

坐在馬路中央除了阻礙交通，也容易構成危險。香港網路近日瘋傳影片，指深水埗長沙灣道有1名長髮女子脫剩內衣內褲呆坐馬路中央，2名警察勸導她返回行人路不果，只好一直在旁指揮交通，以免發生危險。

大陸男科醫生苦收百張「私處照」 建議先給AI看再就醫

大陸一名男科醫師近日透露，因許多患者因隱私部位不適卻擔心看診尷尬，選擇拍照傳給醫師線上諮詢，他甚至一天最多可收到上百張男性私密處照片。該醫師也建議，若患者害羞或不便直接就醫，可先透過AI工具進行初步檢測，不僅能降低錯誤上網查詢的風險，也能緩解問診時的尷尬情緒。

傳貴州發生挖眼虐貓事件 大反轉！警證實為AI編造：發布人被拘

網傳貴州文昌閣多隻貓被挖眼及斬斷四肢，引發廣泛關注。惟當地警方實地走訪及翻查近一個月的閉路電視記錄後，均未發現虐貓情況，最終經網路溯源發現是有人故意用AI編造謠言，發布者已被拘捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。