「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

大陸抖音女團「SK月亮湖217」，日前靠一首「上車歌」在台灣爆紅，許多台灣網友湧入抖音，刷「國昌哥哥」、「清德哥哥」、「文哲哥哥」等政治人物的名字，甚至連「靜平」、「靜屏」等同音字都出現，結果導致直播間關閉。腦筋動得快的小編，立刻在IG開設帳號，開設4天追蹤數已經6萬，還可以看到C位楓葉的便服熱舞影片。

目前國際抖音Tiktok沒有禁播，隨便滑都可以看到，越來越多直播台的團播都在跳「上車舞」，甚至連韓籍啦啦隊李雅英也跳起無歌詞版的上車舞。

大陸抖音女團「SK月亮湖217」以獨特的「上車舞」走紅，只要觀看直播的網友打賞，就可以馬上被點名上車，洗腦旋律加上浮誇的歌詞，被形容「一旦點進去就很難關掉」。

因此有許多台灣網友湧入抖音，刷一排政治人物的名字，例如「國昌哥哥」、「清德哥哥」、「文哲哥哥」，甚至連「靜平」、「靜屏」等同音字都出現，結果讓幕後的旁白哥直接飆髒話，更導致直播間被關閉。

該團小編腦筋動得相當快，知道上車舞在台灣爆紅以後，9日直接在IG開設帳號，頭像就是女團C位的楓葉，目前追蹤數已經超過4萬，IG目前放有12部影片，也可以看到楓葉罕見沒穿洋裝、便服熱舞影片。

大陸日前網路瘋傳抖音官方疑似要出手，根據流傳的內容，將「上車舞」、「電話舞」、「坐坐舞」等互動方式歸類為「不規範團播玩法」，並指出禁止透過唱唸改編或公開讀出觀眾暱稱、手機尾號等資訊來引導打賞，並舉例「@用戶暱稱＋寶寶請上車，XXX。下一位……」，這類話術已違規，一旦出現將處以禁播處分。

新華社曾於8月22日發表評論員栗雅婷，以題為「團播不能變成『精緻的擦邊』」文章指出，近年來，由多名主播參與表演的團播形式火爆網路，吸引了不少人的目光。然而有些團播卻「走偏」了方向，變成了「精緻的擦邊」。

這些男女主播們在厚重的美顏濾鏡下妝容精緻，腿被拉得又長又直，隨著動感音樂集體起舞，主持人在一旁激情喊麥，有的甚至做一些擦邊動作，吸引直播間的「大哥大姐」慷慨解囊。