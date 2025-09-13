香港女子深夜只穿內衣呆坐馬路影片瘋傳！原因惹熱議 警員舉動獲讚

坐在馬路中央除了阻礙交通，也容易構成危險。香港網路近日瘋傳影片，指深水埗長沙灣道有1名長髮女子脫剩內衣內褲呆坐馬路中央，2名警察勸導她返回人行道不果，只好一直在旁指揮交通，以免發生危險。

影片引來網友熱議，紛紛猜測女子危坐馬路中央原因，估計有心酸內情。也有網友認為女子罔顧自身及道路安全，行為離譜，又讚警員「做得好」。

深夜坐在馬路中央所謂何事？這段長髮女危坐馬路影片近日在社交平台「X（前稱Twitter）」流傳，未有交代拍攝日期。影片長26秒，現場為深水埗長沙灣道，1名只穿內衣及內褲長髮女子坐在馬路中央，表情呆滯一直望着前方，附近放有衣服及拖鞋，估計是女子脫下的。

長髮女只穿內衣呆坐馬路 警員指揮交通防意外

由於女子身旁車來車往，有1名男警及1名女警在場處理及指揮交通，以防發生意外，其間男警一直勸導女子走回行人路，「小姐，我們先上人行道好嗎？」、「我們先陪你上人行道啦，你這樣好危險」。不過女子沒有回應，警員唯有繼續指揮交通，影片至此結束。

網友猜測心酸原因

網友看過影片震驚，認為女子罔顧自身及道路安全，行為離譜，又讚警員「做得好」。不過亦有網友估計女子呆坐馬路可能藏有心酸內情，「情傷？」、「經濟壓力？」，祝願她能平安無事。

延伸閱讀：

欠隧道費$6000罰$19萬！抖音男「走數」回內地 運輸署：繼續追討

中環比堅尼女疑搭霸王車！赤腳暴走大鬧小巴：報警啊 美貌成焦點

文章授權轉載自《香港01》