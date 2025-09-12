快訊

大陸男科醫生苦收百張「私處照」 建議先給AI看再就醫

香港01／ 撰文：許祺安
大陸一名男科醫師近日透露，因許多患者因隱私部位不適卻擔心看診尷尬，選擇拍照傳給醫師線上諮詢，他甚至一天最多可收到上百張男性私密處照片。示意圖／ingimage
大陸一名男科醫師近日透露，因許多患者因隱私部位不適卻擔心看診尷尬，選擇拍照傳給醫師線上諮詢，他甚至一天最多可收到上百張男性私密處照片。示意圖／ingimage

大陸一名男科醫師近日透露，因許多患者因隱私部位不適卻擔心看診尷尬，選擇拍照傳給醫師線上諮詢，他甚至一天最多可收到上百張男性私密處照片。該醫師也建議，若患者害羞或不便直接就醫，可先透過AI工具進行初步檢測，不僅能降低錯誤上網查詢的風險，也能緩解問診時的尷尬情緒。

陸媒《大象新聞》報導，男科醫師許超在一場展覽中受訪時指出，近年來有不少患者會透過官方帳號上傳照片詢問病徵，常見問題包括「這裡是不是長了個疣」或「那裡是不是冒出顆痘痘」等。他無奈笑稱，「一天可能還會收到上百張私處照片，特別是七夕等節日，諮詢量就更多了」。

許超進一步表示，隱私部位的病徵若讓人害怕尷尬不敢就醫，可以先拍照給 AI 進行初步問診。他解釋，部分 AI 工具有皮膚測試功能，能先幫患者檢視病灶，「如果真的有問題，再來就醫」。他指出，民眾在網絡上自行搜索往往會接觸到錯誤資訊，反而藉助 AI 辨識，可減緩患者諱疾忌醫的心態，並降低延誤治療的風險。

相關訊息曝光後，迅速登上微博熱搜，引發網友熱議。有人笑稱「男科醫生都有工傷了吧，誰來拯救他們的眼睛。」也有網友認同「私密處不適先找 AI，解決尷尬又實用。」更有人直言「科技解決尷尬又高效，這種 AI 應用確實該多開發。」另有網友打趣留言「用 AI 可以保護病人的隱私，也可以保護醫生的眼睛呀。」不少人感嘆科技進步，確實為患者帶來更多便利。

