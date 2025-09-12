以為在搭飛機？餐廳客人要求換座位被「加收近200元台幣」 網說真相

航空公司向上機後調位的乘客額外收取選位費不足為奇，但原來餐廳也有這項收費？有位香港男客人說在餐廳用餐時，發現帳單明細條列一項令人傻眼的收費，就是「調位費」50元港幣(約194元新台幣)，不禁驚訝慨嘆「是長知識？還是我沒見識？」。

有網友笑言「這間店一定是遇過奧客，玩換座位大風吹造成PTSD（創傷後遺症）經歷」，有人明白收費背後原因，「你真沒見過世面，真的有人吃飯像在選老婆，吃半小時飯卻能換位子4、5次。」

有位香港男子在Threads上發布相片，拍下他在餐廳用餐的帳單，底部列明個人最低消費30元港幣、外來食物或飲品則收100元港幣，這些收費在其他餐廳也會出現，但最後一項「調位費」50元港幣，令他感到驚訝。

港男驚訝餐廳收調位費 網友意見兩極

網友對於這項收費意見不一，有人認為「好過分」、「攞明要錢」、「不重要啦，這種餐廳我是不會消費」、「上了菜，若是沒吃完，餐廳要求併桌或換位子會還還錢嗎？」。

但有不少人理解背後原因，笑言「這間店一定是遇過奧客，玩換座位大風吹造成PTSD（創傷後遺症）經歷」、「每個奇怪規則，背後都一定有一段鬼故事」、「你真沒見過世面，真的有人吃飯像在選老婆，吃半小時飯卻能換位子4、5次。一會嫌太冷，一會嫌離廁所太近，一會又嫌不想靠近門口，一會又嫌太靠近廚房，我是客人光聽都覺得很煩，不用說店員了」。

有網友理解：有些人真的很愛換位子

有人這樣解釋，「因為有些人真的是很喜歡換位子，餐廳要重擺餐具餐墊，如果點菜了，還要電腦通知內場換桌號，服務生上菜也很麻煩。有些人覺得收50元港幣不如去搶，但如果做過餐飲業，就明白難處，換桌子很容易送錯食物，好心的顧客會提醒『我們沒有點這個』，但如果遇到貪心的客人，甚至會吃錯又不肯給錢，還會說『誰叫店員要送錯，吃錯也不是客人的問題』，都會變成餐廳的成本」。

