聽新聞
0:00 / 0:00
公車站驚現男子持刀切西瓜 路人斥危險行徑應報警
不在家切水果，反而在公車站切？有網友發文分享影片，稱他在香港葵涌邨商場外公車站候車期間，目睹有男子在公車站座椅上切西瓜，該男子在街上亮刀的行徑令網友十分擔憂及驚恐。其他網友留言批評：「喜歡怎樣就怎樣？不能顧及其他人嗎？」，甚至有人建議報警：「直接報警說有人拿著刀非常危險，甚至不用說他在做什麼。」
該網友於Threads發文及影片表示：「葵涌邨商場公車站，隨身帶著刀，在公車站（實際是公車站座椅）切西瓜，這個行徑讓人驚訝，因為真的讓人擔心會重演案件。」
從該網友上傳的影片可以看到，穿著灰色上衣的中年男子把西瓜放在公車站的座椅上，並手持一把細長的刀在切西瓜，路過的路人卻對此表現冷靜，例如常經過，並在公車站等車的女子也平靜地在聊天。
有網友留言笑說：「拿一塊來吃，剛好有些口渴」。也有其他網友建議應該要立即報警，「響應政府：見疑即報」、「走多兩步去警察局，報案是應該的，我想警察也不想家裡人出門擔驚受怕」。
延伸閱讀：
無視「先下後上」！港鐵3女蜂湧上車遭拍片公審 網民1原因稱諒解
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言