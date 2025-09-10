快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

聽新聞
0:00 / 0:00

公車站驚現男子持刀切西瓜 路人斥危險行徑應報警

香港01／ 撰文／謝茜嘉
公車站示意圖。圖／Ingimage
公車站示意圖。圖／Ingimage

不在家切水果，反而在公車站切？有網友發文分享影片，稱他在香港葵涌邨商場外公車站候車期間，目睹有男子在公車站座椅上切西瓜，該男子在街上亮刀的行徑令網友十分擔憂及驚恐。其他網友留言批評：「喜歡怎樣就怎樣？不能顧及其他人嗎？」，甚至有人建議報警：「直接報警說有人拿著刀非常危險，甚至不用說他在做什麼。」

該網友於Threads發文及影片表示：「葵涌邨商場公車站，隨身帶著刀，在公車站（實際是公車站座椅）切西瓜，這個行徑讓人驚訝，因為真的讓人擔心會重演案件。」

從該網友上傳的影片可以看到，穿著灰色上衣的中年男子把西瓜放在公車站的座椅上，並手持一把細長的刀在切西瓜，路過的路人卻對此表現冷靜，例如常經過，並在公車站等車的女子也平靜地在聊天。

有網友留言笑說：「拿一塊來吃，剛好有些口渴」。也有其他網友建議應該要立即報警，「響應政府：見疑即報」、「走多兩步去警察局，報案是應該的，我想警察也不想家裡人出門擔驚受怕」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

港鐵女坐月台滑手機！港男疑從頭頂跳過 網民斥危險當有趣

無視「先下後上」！港鐵3女蜂湧上車遭拍片公審 網民1原因稱諒解

文章授權轉載自《香港01》

公車 西瓜 香港

延伸閱讀

西裝男搭港鐵背臀狂磨扶手 畫面曝光網傻眼：想在柱子上留下氣味？

港鐵大陸客一家6口這樣坐...後續更誇張 大陸網友：讓大陸人丟臉

高雄3成公車站「500公尺內未設YouBike站」 偏鄉民眾轉乘不便

公務機車用來通勤代步 台中公務員貪30元油錢未遂…下場卻很慘

相關新聞

冷氣房內烤肉險釀悲劇 女子一氧化碳中毒10天後才發作

中國大陸武漢一名女子日前在冷氣房內與友人炭火烤肉，事後雖安然入睡，未料10天後卻出現言語混亂、認不得家人等異狀，就醫才確診為一氧化碳中毒引發的遲發性腦病。

公車站驚現男子持刀切西瓜 路人斥危險行徑應報警

不在家切水果，反而在公車站切？有網友發文分享影片，稱他在香港葵涌邨商場外公車站候車期間，目睹有男子在公車站座椅上切西瓜，該男子在街上亮刀的行徑令網友十分擔憂及驚恐。其他網友留言批評：「喜歡怎樣就怎樣？不能顧及其他人嗎？」，甚至有人建議報警：「直接報警說有人拿著刀非常危險，甚至不用說他在做什麼。」

嘀嗒順風車駕駛帶狐獴出行 女乘客遭咬傷 車主退款賠醫藥費

上海一名女子乘坐嘀嗒順風車時，遭車主攜帶的狐獴抓咬，多處受傷。嘀嗒出行已暫停涉事車主帳號並全額退款，警方介入協調，車主承...

借網紅擺拍「被欺凌」短片 四川早餐店遭網暴生意掉四成

互聯網影音擺拍時有所聞，但四川達州一名早餐店攤主唐女士出借攤位給博主拍攝，卻因為影片未標註是虛構擺拍，導致唐女士被嚴重網...

重慶老婦上月逝 「忠犬八公」守家不走…被帶離時流淚了

重慶一名獨居老人過世後，其飼養的小狗仍守在家中不肯離去，瘦成皮包骨並伴隨皮膚潰爛，畫面令人動容。最終在志願者耐心安撫下被...

網紅為博取流量抖音拍片炫耀｢第N次帶打火機登機｣艙內點火 遭罰行政拘留

近日，一名聲稱從成都天府國際機場出發的女乘客在抖音發布影片，顯示自己在客機內點燃打火機，炫耀自己「第N次」把打火機帶上飛機，引發關注。四川機場公安回應稱，該女子並非在成都天府國際機場出發，已對該女子作出行政拘留的處罰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。