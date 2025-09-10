公車站驚現男子持刀切西瓜 路人斥危險行徑應報警

不在家切水果，反而在公車站切？有網友發文分享影片，稱他在香港葵涌邨商場外公車站候車期間，目睹有男子在公車站座椅上切西瓜，該男子在街上亮刀的行徑令網友十分擔憂及驚恐。其他網友留言批評：「喜歡怎樣就怎樣？不能顧及其他人嗎？」，甚至有人建議報警：「直接報警說有人拿著刀非常危險，甚至不用說他在做什麼。」

該網友於Threads發文及影片表示：「葵涌邨商場公車站，隨身帶著刀，在公車站（實際是公車站座椅）切西瓜，這個行徑讓人驚訝，因為真的讓人擔心會重演案件。」

從該網友上傳的影片可以看到，穿著灰色上衣的中年男子把西瓜放在公車站的座椅上，並手持一把細長的刀在切西瓜，路過的路人卻對此表現冷靜，例如常經過，並在公車站等車的女子也平靜地在聊天。

有網友留言笑說：「拿一塊來吃，剛好有些口渴」。也有其他網友建議應該要立即報警，「響應政府：見疑即報」、「走多兩步去警察局，報案是應該的，我想警察也不想家裡人出門擔驚受怕」。

延伸閱讀：

港鐵女坐月台滑手機！港男疑從頭頂跳過 網民斥危險當有趣

無視「先下後上」！港鐵3女蜂湧上車遭拍片公審 網民1原因稱諒解

文章授權轉載自《香港01》