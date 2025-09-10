冷氣房內烤肉險釀悲劇 女子一氧化碳中毒10天後才發作

中國大陸武漢一名女子日前在冷氣房內與友人燒炭火烤肉，事後雖安然入睡，未料10天後卻出現言語混亂、認不得家人等異狀，就醫才確診為一氧化碳中毒引發的遲發性腦病。

根據陸媒報導，7月中旬王姓女子與友人相約在家「沉浸式燒烤」，因天氣炎熱，眾人關緊窗戶、開著冷氣，擺上炭爐一邊燒烤一邊暢飲冰啤酒。當晚眾人回家後，睡得異常沉穩。

起初王女僅出現反應遲緩、記憶力減退等狀況，數日後症狀急轉直下，說話開始顛三倒四，甚至不認得朝夕相處的家人，走路還頻頻跌倒，生活無法自理，她輾轉多家醫院卻遲遲找不到病因。

8月22日，王女被送至普仁醫院，神經內科主任黎姓醫師發現其肢體抖動與認知障礙，並非一般神經疾病，而符合一氧化碳中毒的典型表現。追問後家人才想起，王女和朋友7月中旬聚會後曾「集體昏睡」。院方隨即展開多科會診，並以高壓氧、針灸康復、抗炎及腦細胞修復治療，王女病情才逐漸好轉。

醫師解釋，一氧化碳中毒存在「假癒期」，患者急性中毒恢復後，可能在2至60天內再度出現神經系統症狀，實際上腦細胞仍在受損。他提醒，夏季密閉空間若使用炭火、燃氣，或在通風不良車庫怠速開冷氣，都可能導致中毒。

專家也呼籲，若出現頭暈、頭痛、噁心、意識混亂等徵兆，應立刻轉移至通風處，並盡快送至具備高壓氧艙的醫院接受治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康