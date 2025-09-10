聽新聞
網紅為博取流量抖音拍片炫耀｢第N次帶打火機登機｣艙內點火 遭罰行政拘留
近日，一名聲稱從成都天府國際機場出發的女乘客在抖音發布影片，顯示自己在客機內點燃打火機，炫耀自己「第N次」把打火機帶上飛機，引發關注。四川機場公安回應稱，該女子並非在成都天府國際機場出發，已對該女子作出行政拘留的處罰。
據早前該名女乘客發布的影片顯示，這名乘客坐在緊鄰舷窗的位置，其放下座椅折疊板，疑似從隨身手袋內拿出打火機點燃，透過舷窗可以看到機翼和機場夜景。
四川機場公安9月8日通報稱，經查，34歲女子遲某某於2025年9月6日乘坐國際航班從新加坡樟宜機場飛往成都天府國際機場。航班飛行過程中，遲某某為博取流量、吸引關注，在座位上點燃隨身攜帶的打火機並拍攝影片。
通報稱，航班落地後，遲某某將拍攝的影片、杜撰的文案拼接，標注定位地點為成都天府國際機場後發布於社交平台。經過排查，遲某某今年以來未乘坐國內航線航班，排除其故意危害公共安全的嫌疑。目前，已對遲某某作出行政拘留的處罰。
