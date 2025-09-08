聽新聞
裝好、裝滿！大媽自備大塑膠桶 美式賣場飲料吧狂續杯
大陸微博近日出現一則影片，美國沃爾瑪（Walmart）旗下倉儲式會員制賣場「山姆店」（Sam's Club）位於湖北武漢的江岸店，7日出現一名中年婦女提著一個大塑膠桶，在店內免費續杯飲料吧台裝滿了一整桶飲料，引發網友熱議。
安徽日報旗下新媒體《大皖新聞》8日就此聯繫該門店，工作人員表示，目前還未了解到網傳這段影片內容，但過去確實有會員存在類似過度接取自助飲料的情況。
在網傳這則影片中，一名中年女性不顧山姆店員工勸阻，用大塑膠桶裝滿了一整桶的飲料。有網友在影片下方留言稱：「不打滿不走，羊都被薅禿了！」也有網友擔心類似情況若頻繁出現，會導致山姆會員店取消免費續杯服務。
《大皖新聞》稱，據了解，山姆會員店的冷飲免費續杯服務是其為會員提供的特色福利之一。會員在購買指定飲品後，憑購買單據或收銀員貼在杯身的特殊標籤，可在當天無限次免費續杯。
武漢山姆會員商店江岸店工作人員表示，門店確實有會員存在類似行為，工作人員若發現會及時提示和勸阻，「我們也要維護其他會員的權益，避免耽誤其他會員享受自助續杯服務。」
該工作人員還表示，暫時沒有收到取消免費續杯服務的通知，並稱會聽取相關建議，對相關服務進行規範和改進。
