快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

裝好、裝滿！大媽自備大塑膠桶 美式賣場飲料吧狂續杯

聯合報／ 大陸中心／即時報導
武漢山姆會員店江岸店近日出現一名中年婦女，提著一個大塑膠桶在店內免費續杯飲料吧台裝滿了一整桶飲料，引發網友熱議。（圖／取自微博）
武漢山姆會員店江岸店近日出現一名中年婦女，提著一個大塑膠桶在店內免費續杯飲料吧台裝滿了一整桶飲料，引發網友熱議。（圖／取自微博）

大陸微博近日出現一則影片，美國沃爾瑪（Walmart）旗下倉儲式會員制賣場「山姆店」（Sam's Club）位於湖北武漢的江岸店，7日出現一名中年婦女提著一個大塑膠桶，在店內免費續杯飲料吧台裝滿了一整桶飲料，引發網友熱議。

安徽日報旗下新媒體《大皖新聞》8日就此聯繫該門店，工作人員表示，目前還未了解到網傳這段影片內容，但過去確實有會員存在類似過度接取自助飲料的情況。

在網傳這則影片中，一名中年女性不顧山姆店員工勸阻，用大塑膠桶裝滿了一整桶的飲料。有網友在影片下方留言稱：「不打滿不走，羊都被薅禿了！」也有網友擔心類似情況若頻繁出現，會導致山姆會員店取消免費續杯服務。

《大皖新聞》稱，據了解，山姆會員店的冷飲免費續杯服務是其為會員提供的特色福利之一。會員在購買指定飲品後，憑購買單據或收銀員貼在杯身的特殊標籤，可在當天無限次免費續杯。

武漢山姆會員商店江岸店工作人員表示，門店確實有會員存在類似行為，工作人員若發現會及時提示和勸阻，「我們也要維護其他會員的權益，避免耽誤其他會員享受自助續杯服務。」

該工作人員還表示，暫時沒有收到取消免費續杯服務的通知，並稱會聽取相關建議，對相關服務進行規範和改進。

影片

延伸閱讀

被《空洞騎士：絲綢之歌》撞期...獨立遊戲宣布延後發售以「獲得應有的關心」

3年少賣40億包 陸年輕人正在拋棄泡麵…陸媒揭原因

小島秀夫談《死亡擱淺2》查理設計 原想過用2D角色但怕不協調

金曲歌王呂士軒＋金曲新人someshiit 山姆領軍！浪人祭超猛卡司出爐

相關新聞

裝好、裝滿！大媽自備大塑膠桶 美式賣場飲料吧狂續杯

大陸微博近日出現一則影片，美國沃爾瑪（Walmart）旗下倉儲式會員制賣場「山姆店」（Sam's Club）位於湖北武漢...

大陸男星許凱被曝劇組內設賭場聚眾賭博 賭金轉帳前女友稱｢保密｣

9月8日，大陸知名男星許凱被曝「長期聚眾賭博」登上微博熱搜。有網紅指稱，他在橫店的豪宅成為私設「賭場」，身邊還有固定牌友，牌局持續多年，「每次輸贏幾萬不等」，一年金額甚至高達百萬，並曝光帶有轉帳記錄的微信聊天截圖及影片。就相關傳聞，東陽市公安局橫店分局工作人員表示已關注此事；截至發稿，許凱本人、其經紀公司歡娛影視及創始人於正暫未公開回應。

廣州騎手配送鱷魚 牠「半路復活」…老闆：沒說是死的

近日，大陸廣州送貨員關先生接到訂單，客戶要求將一條鱷魚從荔灣區運到番禺區某餐廳。關先生稱，當時商家表示「運送的是一條沒有生命的鱷魚」，但送貨過程中鱷魚竟「復活」。

月全食遇上塔巴颱風！香港遺憾錯過 多圖重温最精彩「血月」時刻

在9月8日凌晨，今年中國大陸境內唯一一次全程肉眼可見的月全食天象上演。全國各地可觀測到同一輪「紅月亮」（民間又稱「血月」），這也是自2022年11月8日後中國大陸境內再度可見的月全食。不過由於颱風塔巴吹襲華南，香港風雨交加，絕大部分本港市民遺憾錯過，只能透過各地照片重温這次月全食。

花4萬多「玩7國」！陸20歲女大生超狂省錢窮遊 返國時甚至變胖了

湖南20歲女大學生「芝歐粥」近日分享，她在暑假利用35天時間，以約1萬元(人民幣，下同，約1400美元)的花費完成了7國...

香港大樓天台設無邊際泳池？蔚藍池水彷彿AI 內行人曝真相

許多豪宅和酒店在安全合法情況下，會在天台設有泳池，泳客既可游泳做運動，亦可飽覽四周景色。有港男近日在threads分享，聲稱在新蒲崗六合街附近有一幢工廈的天台，離奇發現藍色池水，遠望宛如泳池，驚訝表示「不親眼看到，還以為是AI」、「啱晒搞攝影會」，同時上載相關圖像和影片作證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。