大陸男星許凱被曝劇組內設賭場聚眾賭博 賭金轉帳前女友稱｢保密｣

9月8日，大陸知名男星許凱被曝「長期聚眾賭博」登上微博熱搜。有網紅指稱，他在橫店的豪宅成為私設「賭場」，身邊還有固定牌友，牌局持續多年，「每次輸贏幾萬不等」，一年金額甚至高達百萬，並曝光帶有轉帳記錄的微信聊天截圖及影片。就相關傳聞，東陽市公安局橫店分局工作人員表示已關注此事；截至發稿，許凱本人、其經紀公司歡娛影視及創始人於正暫未公開回應。

綜合陸媒報道和網傳內容顯示，爆料稱2021年12月30日，許凱在橫店拍攝《雪鷹領主》期間，於「南江壹號」住所組織牌局，十多分鐘內贏取8000元（人民幣，下同。約新台幣32000元）。此外在2023年5月4日，在青島拍攝《你比星光美麗》期間，被拍到於萬達文華酒店參與牌局，影片畫面中可見疑似許凱的人在抽煙並說話。

另有指稱，牌局結束後牌友分3次向一名叫「許荔莎」的女生陸續轉帳2000元（約新台幣8000元）、6000元（約新台幣24000元）；聊天記錄顯示，疑似許凱一方對許荔莎稱：「保密！這個圈子很小」。

對此，大陸《九派新聞》致電東陽市公安局橫店分局，該局政治處人員表示已關注相關情況。東陽市公安局亦有工作人員對媒體稱已留意到網上爆料。

今年以來，許凱亦因私生活傳聞多次佔據話題榜。上述爆料女生「許荔莎」就曾公開與許凱的聊天紀錄及私人照片，指其「腳踏兩條船」，並自稱是「許凱2022年女友」。

8月22日，許荔莎發長文梳理與許凱的「戀愛」時間線。當日下午，許凱在社交平台發布律師函並表示：「已報警，並委託律師起訴。」9月8日許荔莎在微博再發出聊天截圖，稱「我想最後給他一次機會，他微博直接公開給我許荔莎和大金道歉，承認他欺負和傷害女生的事實，讓我們不再受他粉絲的騷擾辱罵。」此後，許凱方未再回應。

許凱1995年出生，曾因在《延禧攻略》中飾演富察傅恆一角走紅，亦因出演《子夜歸》《承歡記》，以及和楊冪共同主演《愛的二八定律》等備受關注。對於這次網傳「聚眾賭博」爭議，警方表示已關注相關線索；事件後續進展及是否涉嫌違法，仍以警方進一步通報為準。

就網傳「聚眾賭博」的性質與邊界，相關法律條文對賭博行為有明確處罰：根據《治安管理處罰法》第七十條規定，以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，可處五日以下拘留或者五百元（約新台幣2000元）以下罰款；情節嚴重的，處十日至十五日以下拘留，並處五百元以上三千元以下罰款（約新台幣2000元以上12000元以下）。依據《刑法》第三百零三條規定，以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

